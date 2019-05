„Den koní“ tentokrát spojí grácii se šermířským kláním

Byly doby kdy ženy jezdily na koni nikoliv obkročmo ale bokem. Tento způsob jízdy se bude možná zdát poněkud náročnější, avšak vyzařuje z něho šarm a elegance, jenž zejména k dámám patří. Spolek „Dámy v sedle“ coby nezisková organizace celorepublikové působnosti vznikl v roce 2014 a tudíž letos oslaví patnáct let své existence. Hlavní náplní je rozšíření jízdy na koni v dámském (bočním) sedle, které se těší v současné době stoupající popularitě. O zvýšeném zájmu o toto jezdecké odvětví svědčí i nárůst členů sdružení a stále více jezdkyň v dámském sedle na nejrůznějších jezdeckých akcích.

Veltruský spolek od roku 2016 provozuje objekt zámecké konírny Veltrusy. S tím souvisí rozsáhlá nabídka služeb, počínajíc komentovanými prohlídkami stáje, přes projížďky a výcvik na koních, a to nejen v dámském sedle. Dále je to prezentace tohoto způsobu jízdy na výstavách více či méně spojených s jezdectvím, závodech a dobových slavnostech. Kromě toho pořádá po celý rok řadu zajímavých akcí. A právě jednou z nich je Den koní, který má vždy určitou tématickou náplň. V loňském roce to bylo ve znamení pohádek a letos bude jezdecký program doplněn šermířskými duely v podání členů Akademie rytířských umění A.K.A. a vystoupením husarské kavalerie z období sedmileté války. Dvouhodinový jezdecko- šermířský program v Hospodářském dvoře zámku Veltrusy je určený především rodinám s dětmi. Kromě jezdeckých vystoupení v podání čtyřnohých svěřenců bude možno potleskem ocenit také malé slečny navštěvující zdejší jezdecký kroužek.

Takže v sobotu 4. května se od 10 hodin pro návštěvníky otevře Hospodářský dvůr kde budou moci navštívit dobovou čajovnu, vyzkoušet lukostřelbu či se vyfotit v některém z dobových kostýmů. Hlavní program bude zahájen v 15 hodin kdy kromě výše uvedených šermířských klání bude možno shlédnout ukázku voltiže, koňskou čtverylku, netradiční pas-de-deux a řadu dalších zajímavých vystoupení.

Určitě to je vhodný námět na výlet spojený s příjemně prožitým jarním dnem.

mar