Stará Mydlárna bude zastávkou „tour“ i jižanského rocku

Pořádně nabitý víkend čeká návštěvníky tohoto mělnického klubu. Během něho zde vystoupí celkem čtyři kapely a bude to pěkný „nářez“.

V pátek se zde představí rocková smršť v podobě turné dvou kapel, jenž letos slaví kulatá i půlkulatá výročí svého působení. Název jejich turné „10+15=25 Let Tour“ hovoří za vše.

Kapela DILATED vznikla totiž na přelomu let 2008/2009, kdy se trio muzikantů po rozpadu původní skupiny DDT rozhodlo pokračovat ve staronových kolejích vlastní tvorby, převážně hard-rockové muziky s nádechem crossoveru, grunge a dalších stylů. DILATED nejde zaškatulkovat a oni sami se neradi škatulkují, protože v jejich muzice nechtějí stavět žádné žánrové hranice. Původní trio se s obrovským štěstím podařilo obohatit o výborné hráče, kteří stejně jako naladěných na stejnou strunu a celá pětice se začala nadzvukovou rychlostí sehrávat a jejich forma dostala obsah. Do měsíce DILATED začali koncertovat a v létě 2009 kapela natočila Demo CD a o dva roky později vzniklo debutové album „5. hřích“, které následně představila na mnoha významných klubových i festivalových prknech s kapelami, které jsou špičkou české rockové scény z nichž možno jmenovat turné s kapelou Wohnout v roce 2012. Avšak i tuto skupinu postihl stejný model jako u jiných v podobě personálních změn sestavy, která se ustálila v loňském roce. V tu dobu tak vyšlo i její zatím poslední album „Druhá tvář“. Za celou dobu fungování kapela koncertuje na celé řadě tuzemských festivalů, jako jsou například: České Hrady, Majáles, Basinfirefest, Rockování a mnoho dalších akcí….

Dalším „oslavencem“ je rovněž pražská rock-crossoverová kapela Checkpoint. Její počátek se datuje do roku 2004 a již po třech letech coby předkapela skupiny Škwor na jejím turné objíždí celou republiku. Následuje vydání a křest alba „Různý světy“ v naplněném pražském klubu RETRO Music Hall, a tři roky na to další pod názvem „Střepy“. I zde se však projevila obměna členů kapely, která se ustálila před dvěma lety. Mezitím vyšlo třetí album pod názvem „Svítání“. Po dvouleté hrací pauze se skupina vydává na společná turné s kapelou HARLEJ. A v současné době koncertuje na celé řadě různých festivalech a hudebních setkáních.

A jak bývá zvykem, obě hudební skupiny si během svého turné pozvou vždy nějakého hosta. Tentokrát to bude téměř „domácí“ kapela, která rovněž oslaví malé výročí. Kapela Amberlane byla založena v Kralupech nad Vltavou v roce 2016 zpěvačkou Míšou a kytaristou Martinem. Během času skupinu doplnil i bubeník Jirka a baskytarista El Tea. Jeho příchodem se kapelní kruh uzavřel a vzniká Amberlane. V roce 2017 kapela nahrává své první EP, které obsahuje výběr pěti písní z repertoáru kapely, a o rok později vzniklo druhé..

Avšak to není zdaleka vše. O den později zde zazní opět ten pravý nefalšovaný jižanský rock! Po půl roce se do Mydlárna vrací Old Boars Band. Kapela vznikla v roce 2010 spontánně u příležitosti oslav narozenin kamaráda. A tak se její členové rozhodli hrát jenom tak pro radost svojí a především svých posluchačů. Na svých stránkách se stále charakterizují coby „kapela potencionálních důchodců, která svůj věkový průměr snížila dvěma talentovanými mladíky…“ A hraje ve složení: Štefan Schlosser – kytara, Petr Volf – kytara, Miroslav Nekuda – basová kytara, Jiří Mikšovský – zpěv a za bicími sedí Jiří Bláha.

Ale opět nezahraje sama. Beatová kapela The Crash totiž existuje již od roku 1968! Ani jí se nevyhnuly personální změny a dokonce se na dlouhý čas i odmlčela. Ale v roce 2010 se po více než 40. letech dala opět dohromady a od té doby jí to šlape dál. Ze staré éry kapely v ní doposud hrají dva členové: Tomáš Stabenow na doprovodnou kytaru a Václav Li (Číňan) na bicí nástroje. K nim se připojil sólový kytarista Láďa Biela a konečně Vítek Šebesta hrající na baskytaru. Oba zároveň obstarávají zpěv. Kapela vystupuje kromě svého rodného Nejdku převážně v západních Čechách na různých festivalech či hudebních setkáních. A jejich program koncertů je pořádně nabitý. Těšit se tak můžeme na muziku z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let.

Takže se máme všichni na co těšit!!!

mar