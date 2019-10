Ve Slaném nezvítězili lepší, ale šťastnější…

Zatímco v prvním kole nového ročníku Krajské ligy mělničtí do něho vstoupili vítězstvím kdy na svém ledě porazili Králův Dvůr 7:4, první zápas na ledě soupeře tuto neděli se jim nevydařil. První dvě třetiny drželi se slánskými Lvi krok s vyrovnaným skóre. Do třetí třetiny Junioři nastupovali s odhodláním, že zápas zlomí na svojí stranu. Avšak po chybách v před brankovém prostoru ale soupeř odskočil do dvoubrankového vedení. Před koncem utkání stáhli sestavu na dvě pětky a tři minuty před koncem vstřelil Tomáš Havel kontaktní gól. Závěrečné power play však hostům nevyšel a naopak domácí zvýšili na konečných 6:4.

Tuto sobotu, 28. září mělničtí přivítají od 17 hodin hokejisty z Rakovníka a věřme, že státní svátek oslaví vítězstvím.

Lev Slaný – HC Junior Mělník 6 : 4

Třetiny: 3:3, 0:0, 3:1

Branky a nahrávky: 6. Vodička (Lapáček), 9. Slánský (Sekerka), 14. Slánský (Frolík), 50. Vošahlík (Zilcher), 56. Kubinčák, 60. Frolík (Vošahlík) – 6. Šípek (Stinka, Škarohlíd), 9. Litera (Vernek), 10. Šípek (Stinka, Škarohlíd), 58. T.Havel (Janele)

Vyloučení: 7-6, Využití: 1-0, V oslabení: 0-0

Rozhodčí: Kálal – Holý, Čajan

HK Lev Slaný: Matoušek (Roll) – Vošahlík, Slabý, Zilcher, Ujfaluši, Voháňka, Malát, Vodička, Sekerka, Lapáček, Slánský, Špičan, Kasala, Tuček, Kubinčák, Frolík

HC Junior Mělník: Škubal (Šrámek) – Novotný, Prejza, Cicávrek, Kubica, Kapoun – Vernek, Litera, Stinka, Šubrt, Macek, Šípek, T.Havel, Kratochvíl, Janele, Škarohlíd

mar