Den architektury se v Mělníku představí popáté

I letos tato akce zamíří do více jak devadesáti měst po celé naší vlasti, ale tak i na Slovensku. Jejím úkolem je nabídnout veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější stavby. Samozřejmě i město Mělník se připojí a dá prostor seznámit se zdejšími místy, které jinak míjíme bez povšimnutí. V loňském roce to bylo místo spjaté s nejstarším lidským osídlením na území Mělníka. A to městská čtvrť Pšovka, kterou také silně ovlivnila bytová zástavba v sedmdesátých letech minulého století.

V letošním devátém ročníku festivalu Den architektury se Mělník zapojí hned dvěma akcemi. Nejprve v úterý 1. října od 18 hodin v hudebním sále Masarykova kulturního domu městsky architekt Martin Řehak přiblíží veřejnosti náplň své práce a vize budoucího rozvoje města v rámci „Posezeni s městským architektem“. Toto setkání určitě zaujme i tím, že velký prostor bude věnován dotazům publika. A že jich bude určitě dost,, o tom nelze pochybovat. A v neděli 6. října ve 14 hodin se uskuteční již tradiční vycházka s odborným výkladem městského architekta. Tentokrát se zájemci sejdou na křižovatce ulic Okrouhlik a Legionařů a vydají se pozapomenutou trasou přes Okrouhlik, Zadušni a Rybaře, a připomenou si tak původní život těchto příměstských osad.

Celá akce se uskuteční za přispění místní iniciativy „Mělník debatuje“, spolku P.U.N.K. a Mělnického kulturního centra.

mar