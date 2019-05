Audience u Karla I. připomene i další výročí

Již tradiční historická akce „Audience u císaře Karla I.“ je příležitostí při níž si město i zámek Brandýs nad Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s hlavním proudem českých dějin. S onou královskou tradicí zemí Koruny České a s panovnickým rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, kdy zámek patřil poslednímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavenému Karlu I. Společenská, kulturní a vojensko-historická akce se díky svému aktuálnímu poselství pro tradiční přátelství a spolupráci národů střední Evropy stala událostí i v evropském měřítku, jak o tom svědčí zájem návštěvníků z domova i z řady evropských zemí.

Podobně jako loni i letos se neobejde bez řady významných výročí. Tentokrát především vzpomeneme 30. výročí úmrtí poslední české královny Zity Bourbonsko-Parmské (1892–1989), kterou k Brandýsu nad Labem vázalo silné pouto vzpomínek na zdejší šťastný pobyt v prvních měsících manželství právě s Karlem I. Zároveň si rovněž připomeneme kulatá výročí dalších panovníků, kteří sehráli významné role v dějinách. A to 500. výročí úmrtí císaře Svaté říše římské Maxmiliána I. (1459–1519), který svojí sňatkovou politikou položil základ habsburské říše a 600. výročí smrti českého krále Václava IV. (1361–1419).

I v letošním roce vypraví České dráhy na Audienci u císaře Karla I. parní vlak. Vlak vyjede z pražského smíchovského nádraží po deváté hodině a v Praze zastaví ještě na hlavním nádraží a na nádraží ve Vysočanech. Poté se vydá po původní turnovsko-kralupsko-pražské dráze do Neratovic a odsud po lokálce do Brandýsa nad Labem. V soupravě vlaku budou řazeny historické vozy, a letos poveze i Ferdinandův salonní vůz, který přesně před 110 roky vyrobila slavná pražská továrna Ringhoffer. Vůz byl určen pro cestování následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Po vzniku republiky vůz sloužil i pro potřeby prezidenta Masaryka. Historický vůz Ferdinand bude vystaven u rampy na nádraží v Brandýse nad Labem od 11.30 do 15.30 hodin.

Takže v sobotu 4. května si návštěvníci opět užijí pestrý program, kde nebudou chybět přehlídky historických vojenských jednotek, ukázky vojenské techniky, výstavy i kulturní akce. Samozřejmou součástí budou četné stánky s řemeslnými výrobky a občerstvením v podobě různých pochoutek i dobrého pití.

