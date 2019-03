To nejlepší z Vládi Hrona proběhne v Líbeznicích

Pavel Kožíšek zve 19. března od v 19 hodin do svého Divadla kouzel všechny milovníky hudby a hlavně dobré zábavy. A to novou show tohoto čtyřnásobného držitele televizních cen TýTý, během níž diváci cestují pestrým světem hudby. Hronovy dokonalé imitační schopnosti nejznámějších domácích i světových hvězd přivedou do varu každé publikum.

Příběhy písní, které vedly příčky hitparád a vtipné propojovací texty, to je hudební menu servírované v novém zábavném pořadu krále českých hudebních imitátorů. Samozřejmě jako vždy nebude chybět jeho satirická vystoupení v podobě mluvených imitací a aktuálních vtipů.

