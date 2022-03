Nastala krize, jak se s tím vyrovnat? Jsme schopni se ochránit?

Petr Kowanda s Honzou Tvrdým o bezpečnosti, o tom co jsme zapomněli a zanedbali a co na to naši kamarádi?

Válka, migrace, krizové situace. Jsme se schopni postarat o sebe, své rodiny a svoji bezpečnost?

– Ahoj Honzo, říkal si, že jsi trénoval karate, aikido a wing tsun. Pojďme se pobavit o osobní ochraně a sebeobraně. Ukaž, co umíš.

– Neumím nic Petře

– To ses tam nic nenaučil? Nekecej a pochlub se.

– Naučil jsem se jednu spolehlivou věc, a to, jak zvítězit ve sporu, v boji, válce. To můžu čtenářům prozradit. Základ je se tomu vyhnout. Poslední roky to řeším tak, že když se mi někdo postaví do cesty, aby vyvolal konflikt, tak se mu vyhnu a prostě ho obejdu. Ten střet za to nestojí a nikdy nevíte, jak to dopadne. Naučil jsem dost věcí, abych zvýšil svou šanci, že ze střetu vyjdu s minimem ztrát, ale rozhodně nebudu tvrdit, že něco umím jenom proto, že jsem si chodil zacvičit. Ale vím, proč se mě na to ptáš.

– Tak schválně.

– Situace na Ukrajině, co nám hrozí, jak to bude pokračovat a co musíme udělat pro sebe, svou rodinu a vlast, aby se zvýšila naše šance z toho vylézt se zdravou kůží. A na odpověď se obrátím na naše kamarády, kteří jsou na rozdíl od nás profesionálové a všichni se od nich můžeme učit.

Naše pozvání přijali brig. Gen. Ing. Miroslav Krejčík – bývalý ředitel VZ, Oldřich Šelenberk – prezident a hlavní instruktor WMA, Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. – historik, Tomáš Jarolím – duchovní, MUDr. David Grünthal – psychiatr

