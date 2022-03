Oldřich Šelenberk, prezident a hlavní instruktor WMA

Oldřich Šelenberk (56 let), prezident a hlavní instruktor WMA, držitel čestného 7. danu, zakladatel Czech MUSADO Association.

Ahoj Oldo, nebudeme se spolu bavit o tom, co je bojový systém MUSADO, to si můžou najít čtenáři např. na vaší webové stránce https://www.musadocz.cz/ . Jenom doplním, že kromě armády, policie a složek IZS ČR jsi také trénoval s jihokorejskými a novozélandskými instruktory, máš agenturu na bezpečnostní a detektivní služby, vyučuješ sebeobranu, situační střelbu, skáčeš padákem, potápíš se, lezeš po skalách, jsi instruktor aktivit SURVIVAL a také máš za sebou odborné kurzy první pomoci. Asi si v tom nevedeš špatně, když jsi prezident světové asociace World MUSADO Association. Zároveň nám MUSADO doporučil i brig. Gen. Miroslav Krejčík, tak si tě teď trochu vyzpovídám.

Co se děje na Ukrajině víme všichni, plynou z toho i nějaká významná rizika pro nás, a tak použiji tvoje oblíbené heslo „Kdo je připraven, není překvapen“. Někdo by si mohl myslet, že teď přišla ta pravá chvíle na to, jak někoho zlikvidovat nebo ho alespoň s bojový výkřikem praštit klackem po hlavě. Asi je dobré to trénovat a umět. Není ale spíše důležitější mít doma nachystané zásoby léků, potravin a další nezbytné věcí k přežití?

To, co se děje na Ukrajině, je samozřejmě VELKÝ problém (a mohl bych to říct i mnohem vulgárnějším způsobem). Bude to mít v nejbližším období určitě celosvětový dopad na ekonomiku, politiku, lidskou populaci atd. Každý z nás by se proto měl na tento vývoj připravit. Tím rozhodně nechci spustit nějakou vlnu paniky, hysterie nebo nákupních horeček. Jsme stále relativně velmi bezpečný stát uprostřed Evropy. Ale až dojde na ,,lámání chleba“ (mám rád českou slovesnost a s tím vzniklá přísloví), tak bude muset bojovat především každý sám za sebe a za svou rodinu. Prostá otázka: Co řeknete ráno svým malým dětem (já osobně mám tři), že pro ně nemáte nic k snídani? A pokud jsem si u ranní kávy přečetl na internetu, že náš stát má zásoby zemního plynu na celý 1 měsíc, tak mě to jako občana příliš neuklidnilo. Plyn totiž není potřeba jen pro vytápění domácností, ale také např. pro výrobu dusíkatých hnojiv pro zemědělce, tedy pro maximální úrodu obilí, kukuřice apod.

Vracím se ale zpátky k tvojí původní otázce: Jaké zásoby mít doma? Na internetu se teď objevuje spousta informací a různých návodů. To samozřejmě chválím a podporuji. Jsou za tím i moji kamarádi z profesionálních složek, známí, přátele, instruktoři z jiných bojových umění, firemní klienti atd. Já osobně kurzy sebeochrany a bezpečného chování vyučuji v ČR už více jak 20 let. Za sebe teď určitě všem doporučuji následující: Kromě nezbytných domácích komodit, tedy voda, trvanlivé jídlo, léky, pohonné hmoty atd. je potřeba na tento problém osobního přežití nazírat i v širších souvislostech. Například: Nakoupil jsem velkou zásobu těstovin a mám pocit, že je vše OK. Budu mít ale vodu, ve které ty špagety uvařím? A na čem uvařím tu vodu pro špagety, když nepůjde plyn nebo elektrika? Mám dřevo? A čím ten plyn nebo oheň eventuálně zapálím? Mám dostatek sirek, zapalovačů? A když bude tma, mám doma svíčky, ruční svítilnu a do ní náhradní baterie, případně nabité power banky? Nebo: nakoupil jsem v řeznictví zásoby masa a jsem opět pocitově OK. Ale mám doma (na chatě) elektrocentrálu a k ní dostatek PHM? Bez elektriky ten váš mrazák určitě mrazit nebude, takže se asi zásoby brzy zkazí. Můžu je samozřejmě uvařit a uložit do ledničky. A jsme opět na začátku celého příběhu o energiích a surovinách (viz výše). Toto jsou velmi důležité pragmatické řetězce přežití, které si musí každý z nás osobně (v domácnosti, ve firmě) vyhodnotit a následně materiálně (logisticky) zajistit. Všeobecně je světová lidské populace velmi zhýčkaná a doufá, že vždy někdo přijede a pomůže nám (zavoláme si složky IZS nebo NATO …). A když nepřijedou? Víme všichni ze školy, jak dopadla historicky mocná říše římská (viz nájezdy Hunů, Germánů …..).

Mimochodem, předpokládám, že část čtenářů tohoto článku nosí dioptrické brýle. Tak teď ruku na srdce: Kolik z Vás má alespoň ještě jedny náhradní brýle doma, v autě nebo v kabelce? To jen pro případ, že ty svoje oblíbené si v panice při evakuaci z domova (po zaznění varovných sirén kolem půl čtvrté ráno), rozšlápnete v ložnici. Co bude následovat? Nenajdete klíče od auta, nebudete moci autem odjet na akutní ošetření do nemocnice, nenajdete potřebné doklady, nenabijete střelnou zbraň a možná ani nevyplníte formulář na přijímacím centru humanitární pomoci (někde-kdesi v EU). UF.

Díky, tak teď už asi začínám tušit, co je potřeba v krizové situaci mít doma a jak asi postupovat, když ta situace nastane. Nejde ale jen o válku na Ukrajině, jsou tu i přírodní katastrofy, migrační vlny nebo krize v energetice. Co dál?

Opět žhavá otázka. Pokud budete jednotlivá hrozící nebezpečí chtít analyzovat (a následně provádět i osobní opatření proti nim), tak se musíte vždy zamyslet nad tím, co tu dlouho historicky nebylo, ale teď to tu je, anebo že to tu v krátkém období bylo a může to tu být opakovaně rychle znovu. Takže jen pro ilustraci můj malý rozbor:

– povodně (myslím, že i mělnicko si s nimi užilo v roce 2013 svůj velký příběh …..),

– velké sucho a nedostatek vody (pro ilustraci tohoto problému se stačí podívat na pásy suchých borovic v lesích kdekoliv v ČR, které nenašly spodní vodu …..),

– velmi nedávné silné větry o síle vichřice (popadané stromy a elektrické vedení, strhané střechy, odlétající skleníky a zahradní nábytek, velké pojišťovací škody …..),

– tornádo na Moravě v roce 2021 (zdevastované vesnice a infrastruktura ….),

– světová pandemie Covid 19 (propad ekonomiky v oblasti práce a služeb, omezené rodinné zásoby, nedostatek léků, roušek a certifikovaných respirátorů FFP 2/3, přetížení nemocnic a zdravotnického personálu, nepřipravení učitele na distanční výuku na PC, padající internet a wi-fi sítě….),

– blackout (tedy rozsáhlý výpadek dodávek el. energie na velkém území po dobu několika dnů nebo až týdnů). Proč se teď na Ukrajině asi ostřelují elektrárny?

– válka na Ukrajině v 21 století (kybernetická, dezinformační, politická, ekonomická, personální …..),

– jiná nebezpečí (např. zvýšená kriminalita díky migračním vlnám, světový terorismus, napadání měkkých cílů …..).

A tak vážení čtenáři, ruku opět na srdce. Na které z výše uvedených nebezpečí jste Vy a Vaše rodina byli anebo jste skutečně připraveni?

S Mirkem Krejčíkem jsme řešili i ten obrovský dluh, který za poslední desítky let máme vůči své zemi. Vojenská příprava a výcvik, branná výchova nebo alespoň nějaké kurzy. Jsi v oblasti ochrany uznávaný odborník a profesionál. Co základního jsme schopni pro zvýšení obrany a ochrany-schopnosti pro sebe, naše blízké a republiku začít dělat?

Můj osobní názor? Tak od ,,slavné“ sametové revoluce je prvních 20 let novodobé historie ČR v této oblasti celkem průšvih (opět bych to ale mohl říct i vulgárnějším způsobem). Jsem z generace, která měla povinně už od ZŠ brannou výchovu, musel jsem chodit na branné pochody, jezdit na týdenní branná soustředění, účastnit se například střeleckých závodů ,,O únorový samopal“ a absolvoval jsem dvouletou základní vojenskou službu.

Pokud pominu vyučované nesmysly typu: ,,Teď si oblékněte pláštěnku, nasaďte si igelitové pytlíky na ruce a hlavu otočte od epicentra atomového výbuchu“, tak i po XXX letech je to pro mě stálé OK. Tím myslím základní princip branné výchovy obyvatelstva (tedy mapa-buzola, rozdělání ohně, filtrace vody, znalost umístnění krytů civilní obrany, střelba ze samopalu, běhání v plynové masce). Jinak za změnu režimu samozřejmě děkuji, aby si snad někdo nemyslel, že obhajuji ten předchozí.

Svět se mění a my se musíme přizpůsobit. Mír není zadarmo, a to co jsme my a naši předkové kolem nás vybudovali, si budeme muset ubránit, jinak o to přijdeme tak rychle, že se nebudeme ani stačit divit. Jaký je podle tebe základní rozsah vojenské a zdravotní přípravy, kterou by měla část dospělých projít a kolik by se toho mělo vrátit na střední anebo základní školy?

Nyní použiji svoje druhé oblíbené přísloví: ,,Všechno souvisí se vším“ (viz např. východní filozofie taoismus, budhismus, principy kladných a záporných sil jin-jang). Tady opět stručně nastíním můj osobní řetězec řešení, tedy především: Všeobecná tělesná příprava na všech stupních škol (některé děti neumějí kotrmelec, ale umí mnoho hodin koukat do počítače) + povinný školní předmět branná výchova (vyučovat ho případně s jiným názvem) + významná materiální a finanční podpora státu různých dobrovolných aktivit veřejnosti, tedy zvláště mladých hasičů, skautů, sokolů, oddílů bojových umění, střeleckých klubů, aktivních vojenských záloh, kurzů červeného kříže, kurzů pro důchodce, občanských spolků typu zahrádkáři nebo včelaři atd.). Budu se teď záměrně opakovat: Vše souvisí se vším, tedy bez včel a čmeláků nebudou opylované květy a tedy následná úroda. Celkově to u nás zatím funguje asi dobře, a proto jako Česko na tom nejsme zas tak úplně špatně. Ještě si ale dovolím trochu ironicky dloubnout do případného vyhlášení všeobecné mobilizace, tedy kde jsou místa shromáždění povolanců, ubytovací kasárna, uniformy, zásoby zbraní a následná logistika?

A teď trochu akce a adrenalinu. Vím, že umíte připravit komplexního bojovníka (boj z blízka, taktika atd.). Ale to není hned, musí se na tom tvrdě makat a trvá to i několik let. Pojďme ale v rámci veřejné akce připravit ukázky základů osobní ochrany a první pomoci pro běžné občany, které si také budou moci zúčastnění sami vyzkoušet. Plánujeme teď několik veřejných seminářů, účastpřislíbil i gen. Krejčík, tak co kdybys přijel s několika tvými instruktory a něco jste nás přiučili?

Velice rád. Nastala bohužel doba, kdy by měl každý z nás podle svých možností a schopností přiložit ruce k dílu. Jen chci na závěr našeho rozhoru zdůraznit, že sebeochrana není o tom, že se budeme někde prát v tělocvičně na žíněnce. Sebeochrana je především o prevenci. A tu si může budovat každý občan v podstatě každý den …..

Děkuji ti za rozhovor a těším se na další setkání.