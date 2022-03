Zápisy do mělnických základních a mateřských škol byly spuštěny

V minulém roce probíhaly zápisy do mělnických mateřských škol prostřednictvím elektronické podpory zápisu do MŠ zapisms.melnik.cz, po kladných zkušenostech s používáním tohoto nástroje, jsme se rozhodli využít tuto platformu i pro zápis do mělnických základních škol. Díky jeho využití dojde k administrativnímu zjednodušení pro rodiče i školy a školky i zřizovatel získají rychlý přehled o dětech, které se k zápisu nedostavily.

Pro rodiče nastávajících školáků a předškoláků uvádíme důležité termíny. Před pár dny byl spuštěn portál se základními informacemi k zápisu do 1. tříd mělnických základních škol na adrese zapiszs.melnik.cz. Už jsou vydávány žádosti o přijetí do jednotlivých mělnických ZŠ, konkrétní zápis proběhne v prvním dubnovém týdnu na jednotlivých základních školách. Zápis do mělnických mateřských škol bude probíhat též za využití elektronické podpory zápisu do MŠ na zapisms.melnik.cz; od 1. dubna 2022 bude spuštěno vydávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Fyzický zápis proběhne na základě školského zákona v druhém květnovém týdnu. Přesné termíny a konkrétní podmínky zápisů budou upřesněny počátkem března v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

Zdroj: Město Mělník