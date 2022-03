MUDr. David Grünthal – psychiatr

MUDr. David Grünthal, pracoval jako psychiatr ve Velké Británii, nyní se věnuje psychologickému poradenství a funkční medicíně

Nesmíme zapomínat, že krizové situace přináší i zdravotní problémy. Nejen na těle, ale i na duši. Jak se k tomu postavit jsme se zeptali další povolané osoby. Ahoj Davide, poslední dva roky obava z COVID-19 a když už ty vypadalo na zlepšení, tak válka na Ukrajině a migrace ohrožených obyvatel. Co to dělá s lidskou psychikou a jaké jiné důsledky to může mít na lidské zdraví?

Působení na psychiku je u každého jiné. Obecné dopuručení zkusím jednoduše formulovat takto:

Snažme se ovlivnit co můžeme a nesnažme se ovlivnit to co nemůžeme. Žijme své normální životy, prožívejme radosti a netýrejme sami sebe, že se máme dobře, na rozdíl třeba od lidí na Ukrajině.

Naše psychika a zdraví je v našich rukou a dnes to platí více než kdy jindy.

Co můžeme dělat pro to, abychom tento nápor na naši psychiku a podvědomí zmírnili? Jak k takovému stresu přistupovat?

Každý by si měl promyslet, co by dělal, “kdyby” došlo k nějakému ohrožení jeho osoby. Být připraven pomáhá. Žijme každý den naplno!, agresor, který napadl Ukrajinu chce, abychom se třásli strachy před jeho zbraněmi. Nedovolme mu to! Pokud můžeme, zapojme se do pomoci Ukrajině-dle svých možností. Je důležité “něco udělat”. Aktivita pomáhá sama! Vzpomeňme například hrdinství obyvatel Londýna během 2. světové války. Nenechali se zlomit útoky na svoje města a žili každý den naplno.

Je spousta lidí, která si s tím sama nedokáže poradit a nechce jít do specializované ambulance. Co pro ně jejich okolí může udělat?

Nevím, jestli je dobré spoléhat na okolí-nakonec nejbližší pomocná ruka začíná vždy u našeho ramene. Platí, co jsem psal výše, žijme svůj život a krize berme jako výzvu, která nás posune dopředu. Samozřejmě jsme na takové situace nebyli připraveni, pokud tedy někdo není schopen fungovat v normálním životě, rozhodně odbornou pomoc doporučuji.

Děkujeme za tvůj čas a něco pozitivního nám pověz na závěr.

Čekají nás krátkodobě těžší časy, z dlouhodobého hlediska je třeba vidět pozitiva-celá Evropská unie a demokratický svět se spojili v obraně svých hodnot. Nalezneme energetická řešení, která nebudou závislá na dodávkách z Ruska. Poválečná obnova Ukrajiny bude příležitostí pro hospodářský růst. Totalitní režimy jako Rusko a Čína nám ukázali svoji pravou tvář a demokratický svět se spojí, tak abychom se jim ubránili. Jak hospodářsky, tak vojensky. Cítíme i obrovskou hrdost na naše občany, kteří se zapojují aktivně do široké pomoci Ukrajině. Dodáváme Ukrajině zbraně na její obranu….. Společně to zvládneme a žádné opakování Mnichova nám již nehrozí! Žijme svůj život, žijme každý den.

Jak říká Dalajláma: jsou jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat nic-včerejšek a zítřek