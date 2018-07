Memoriál Zdeňka Bambasáka

Klub cyklistů roudnických pořádá další ročník série závodů příznivců bicyklů. Síly proti stopkám změří jezdci při časovce jednotlivců, a to v sobotu 7. července. Závod je zařazen do seriálu UAC a SAL. Vítáni jsou všichni příchozí cyklisté, kteří budou vyhodnoceni zvlášť. Všechny závody se jedou na tradičním „zavadilském“ rovinatém okruhu, měřícím 21,5 km. V závodech budou použity čipy a elektronická časomíra. Hodnotné ceny jsou zajištěny pro všechny kategorie závodníků. Předem přihlášení jsou zvýhodněni na startovném.

Této akci však předcházejí další závody. Ve čtvrtek 5. července se pojede časovka tříčlenných družstev „Gyro de Zavadilka“. A to v kategoriích v součtu věků závodníků do 50, do 90 let včetně, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210, 211 a více.. a také družstev žen. Dále rodinných družstev, kde je podmínkou účastník do 18 let a aby každý účastník měl vlastní kolo. Tradičně proběhne i vyhlášení nejmladších a nejstaršího závodníka. A o den později, 6. července to bude rovněž vzpomínkový závod. Tentokrát „Memoriál Vl. Urbana nejstar.“ což je silniční závod s hromadným startem.

