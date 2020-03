V mělnickém klubu propukne další oslava i „pařba“

V letošním roce se skutečně s výročími kapel doslova roztrhl pytel. Po téměř půl roce se do Staré Mydlárny vrací skupina Old Boars Band, jenž je ve zdejším klubu rovněž častým hostem. Kapela vznikla v roce 2010 spontánně u příležitosti oslav narozenin kamaráda. A tak se její členové rozhodli hrát jenom tak pro radost svojí a především svých posluchačů. Na svých stránkách se stále charakterizují coby „kapela potencionálních důchodců, která svůj věkový průměr snížila dvěma talentovanými mladíky…“ A hraje ve složení: Štefan Schlosser – kytara, Petr Volf – kytara, Miroslav Nekuda – basová kytara, Jiří Mikšovský – zpěv, Martin Justa a Zuzka Fantová – zpěv, a za bicími sedí Jiří Bláha. A jak datum vzniku napovídá, je tomu právě deset let což je přece řádný důvod k oslavě!

Ale opět nezahraje sama, neboť k výročí patří i hosté. Z blízké Mladé Boleslavi sem zavítá skupina Blackies. Tato kapela vznikla v roce 2008 po rozpadu mladoboleslavské jižanské kapely MBA Band. Po počátečních změnách se její obsazení ustálilo a skládá se ze zkušených muzikantů. A těmi jsou: Roman Kosina – zpěv, Blanka Doudová – zpěv, Libor Kosina – basová kytara,zpěv, Vláďa Beneš – el.kytara, ak.kytara, zpěv, Ondra Kosina – el.kytara, Martin Maršíček – el.kytara, Pavel Homolka – bicí a Jirka Douda – dobro.

Takže tento pátek příznivce (nejen) jižanského rocku čeká skvělý večírek.

A o den později zde opět vypukne punkový nářez! Opět tu zahrají hned čtyři kapely. Z Pardubic dorazí nová skupina !V.V.Ú, kterou loni založil člen již punkové legendy N.V.U.

Štěpán Málek a s novým týmem pokračuje v linii své bývalé kapely ve stylu pogo, punk and rock’n’roll. Další kapela zde není již nováčkem. Pražský Přísun povolen zde zahrál před třemi lety. Trvalo to nějaký čas než se všichni tito muzikanti dali dohromady ale na začátku roku 2016 je skupina oficiálně založena, a to ve složení Jan „Píďa“ Dočkal – bicí, Aleš „Menežeris“ Valenta – basa, Robert „Greenday“ Wiesinger – kytara, Marcela „Matan“ Kuntová – saxofon a Jakub „Šakal“ Sladký – zpěv. Téhož roku začíná kapela koncertovat a jeden za svých prvních koncertů odehraje na dnes už legendárním Slamníku v Bubenči s kolínskou partou Do Hlavy Brouk. Rok 2017 přináší zásadní události – první miniturné ve spolupráci se zmiňovanými Do Hlavy Brouk, nahrávání prvního CD „Přísun povolen“ a v říjnu loňského roku vydává další desku „Jedeme v tom spolu“. Ze Žacléře dorazí hudební formace, která se ve zdejším klubu již představila, a to je TO NECHCEŠ jejímž členem je všem známý bubeník skupiny Baťa a Kalábůf něžný beat Martin „Mazzan“ Hejcman. A konečně poslední skupina Zputnik přijede rovněž z našeho hlavního města. Celkem vydala již sedm alb a hraje metal agro punk s příměsí industriálního disco.

mar