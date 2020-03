Černobyl očima fotografa

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak se to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie.

To vše bude tématem přednášky fotografa a cestovatele Tomáše Kubeše, jenž tato místa navštívil a zachytil na svůj fotoaparát. A to v Městské knihovně v Kralupech nad Vltavou toto pondělí 9. března od 17.30 hodin.

mar