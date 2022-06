Výletní loď Fidelio opět vyplouvá…

Ano, je to tak! Ve čtvrtek 26. května svým příjezdem z Prahy na Mělník opět po roce zahájila svojí plavební sezónu již známá a oblíbená výletní loď FiIDELIO. Až do 25. září si zájemci zase budou moci vyrazit na okružní jízdu kolem populárního soutoku Labe s Vltavou a dále po Vltavě chráněnou krajinnou oblastí Úpor, k historickým plavebním komorám v Hoříně a zpět. A to každý víkend od pátku do neděle. No a o prázdninách se můžeme mimo toho každý čtvrtek a sobotu.těšit na dvouhodinové plavby do Obříství a zpět.

Celou loď bude možno si i pronajmout třeba na narozeninový večírek, třídní sraz, podnikovou akci, svatbu či soukromý výlet pro celou rodinu.

Při plavbě je k dispozici podpalubní salonek, dětský koutek, bar a salon s výhledem, kde je možno se občerstvit báječnou kávou i jinými nápoji. Jízdní řád možno nalézt jak v mělnické Informačním centru, tak na http://fidelio1.cz/

A tak šťastnou plavbu!

Bedřich Marjanko