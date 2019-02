Už je konec masopustu, tak kde jej všude oslavíme?

Doba masopustu se počítá od Tří králů do Popeleční středy. To byla doba zabíjaček, zábav, plesů, ale také svateb. Pak již začínalo postní období před Velikonocemi, které trvalo čtyřicet dní. Kromě náboženského záměru to mělo i reálný podtext. Zima vrcholila, docházely zásoby masa, vajec a dalších potravin. Tak se muselo šetřit aby to vše vystačilo do jara.

Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla tak vyvrcholením masopustu. Pro zajímavost. Název karneval je synonymem masopustu, z italského carnevale, to znamená „maso pryč“.

V minulosti se masopust slavil všude ve stejný čas. V současnosti se masopustní obchůzky, reje a veselice konají obvykle dva víkendy po sobě. Nejčastěji o víkendu před masopustním úterkem, mnohde i o tom následujícím. A zde nabízíme nějaké tipy kde se o tomto víkendu to rozloučení s masopustem uskuteční.

Masopustní průvod projde městem

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV – V neděli 17. února si účastníci masopustního reje dají v pravé poledne sraz na zámku kde bude probíhat „kostýmování“. Každý si tak bude moci vybrat vhodnou masku či kostým, který tak po skončení akce opět vrátí zde anebo v centru Klíček či Ateliéru 6smysl. Přesně ve 14 hodin se vydá průvod masek směr Stará Boleslav. Projde Panskou zahradou, zastaví se ve dvoře U Zmeškalů a posléze u radnice na Masarykově náměstí. Dále přes most k další zastávce u Šafaříkovy vinotéky odkud si to zamíří do zahrady centra Klíček. Zde od 15 hodin bude probíhat masopustní zábava s rejem masek a samozřejmě chybět nebude bohaté občerstvení.

Nebude chybět divadlo, tanec ani zabíjačka…

NERATOVICE – Masopustní veselí propukne u zámku v Lobkovicích v sobotu 16. února od deseti hodin, jenž již posedmé pořádá Občanské sdružení Lobkovice. Průvod masek se k zámku vydá z návsi ve 12.30 k němuž se může přidat každý. Kromě tradičních zabijačkových specialit, které k masopustu neodmyslitelně patří, čeká na návštěvníky i představení rodinného loutkového divadla. Chybět však vystoupení šermířů Armatis a opět bude výstavní expozice na zámku. O hudební produkci se postarají Vašek Hruška a Zdeněk Kouba. Pro děti jsou připraveni koně, poníci, velbloudi, tradiční ruční kolotoč a soutěže. Po celé odpoledne se bude možné zahřát či opéct si buřty u ohniště. K dispozici bude i polní kuchyně a stánky s dalším občerstvením. Samozřejmě, že masky jsou vítány a všechny budou odměněny.

Ať žije masopust…

LHOTKA U MĚLNÍKA – Podobně jako loni se v polovině února uskuteční tradiční masopustní průvod. Avšak letos se podobně jako předloni půjde „obráceně“. A to v sobotu 16. února. Masky a přihlížející se tak opět sejdou kolem jedné hodiny odpolední, tentokrát na návsi ve Lhotce. A odtud vyráží v masopustním průvodu do blízké obce Hleďsebi, zastaví se skoro u každého stavení, kde zpívají a veselí se. V cíli na hledsebské návsi pak zakončí svou pouť v pozdních odpoledních hodinách. Průvod není jen pro místní, ale pro všechny kdo mají rádi zábavu a do Lhotky si najdou cestu.

Slyšte, slyšte, je tu masopust!!!

KRALUPY – Ano je to tak! Jako každý rok v tuto dobu, zde opět propukne to pravé masopustní veselí. A to v neděli 17. února, kdy na všechny čeká bohatý program. Od 11 hodin se před kulturním domem Vltava uskuteční masopustní trh. Letos poprvé tak prodejci otevřou své stánky a budou nabízet to nejrůznější zboží v podobě výrobků či různých dobrot. Odpoledne bude patřit především dětem. Na hřišti TJ.Sokol proběhnou různé soutěže či hry a chybět nebudou ani projížďky na koních. Vše vyvrcholí originálním masopustním průvodem městem s muzikou, nezbytnými maškarami a pravou moravskou slivovicí. A závěr bude patřit maškarnímu karnevalu pro malé i velké v kulturním domě. Jeho součástí je i již oblíbená razítková soutěž „Se sluníčkem za dobrodružstvím“. Ta spočívá v tom, že kdo navštíví alespoň tři pohádková představení, dostane do kartičky razítko. Po posledním pořadu proběhne slosování o zajímavé ceny.

Masopust u nás stále žije….

LIBČICE NAD VLTAVOU – Také zde se bude slavit tento svátek radosti a dobré nálady. Sobota 16. února bude patřit 13. libčickému masopustu. Úderem desáté hodiny dopolední se vydá masopustní průvod městem za doprovodu Kralupského žesťového orchestru. V areálu u libčické sokolovny bude probíhat masopustní jarmark a tradiční zabíjačkové hody. Kromě těchto výrobků budou stánky nabízet koblihy, perník, medovinu či svařené víno a další dobroty. Chybět však nebudou ani různé řemeslné výrobky, šperky nebo dřevěné hračky. Součástí bude i další doprovodný program v podobě různých soutěží jako například závody čuníků, hod jitrnicí, závody v pojídání koblih a další „sportovní“ disciplíny. Proběhne divadelní představení „Potrestání jankovité kobyly….“ A také soutěž O nejhezčí masku. Děti si to užijí v Cirkuse Kopecký a projížďkou na ponících. Určitě se pobaví každý a přesvědčí se, že ta „třináctka“ bývá i šťastná…

Roztocký masopust nabídne bohatý program

ROZTOKY – Tajemný, rozpustilý a divoký průvod maškar všech barev a tvarů. To vše přinese masopustní veselí, které vypukne v sobotu 16. února. Maškary se setkají na roztockém zámku, spojí tancem na pláni Holého vrchu a zakončí svou cestu zábavou v šapitó. Chybět zde nebude slavnostní narážení Masopustního speciálu z Únětického pivovaru, samozřejmě průvod maškar na Holý vrch kde se uskuteční i poprava Klibny. Na zámku za zvuků fanfár proběhne korunovace Královny masopustu s předáním masopustního práva. K dobré náladě přispějí kejklíři, divadelníci a muzikanti. Všichni se budou moci ohřát v šapitó kde až pozdního večera proběhne pestrý program v podobě koncertů několika kapel a originálního akrobatického vystoupení.

Masky mají občerstvení zdarma

LOBEČ – Zdejší obec je známá nejenom zdejším muzeem Eduarda Štorcha, ale především obnoveným pivovarem, který se již stal oblíbenou destinací turistů. Jakési zahájení letošní sezony bude již tradiční Lobečský masopust, který se uskuteční tuto sobotu 16. února. Ve 14 hodin se za doprovodu živé muziky vydá průvod maškar obcí. Chybět nebude občerstvení, které masky budou mít zadarmo. V 18 hodin dojde k vyhlášení nejlepších masek a o hodinu později vypukne v místní sokolovně taneční zábava kde nebude chybět ani bohatá tombola.

Pozvánka na slavnost masopustu

CÍTOV – I zde zdaleka nezůstávají pozadu v pořádání tradičních akcí našich předků. Místní zájmové spolky pořádají již popáté, avšak oproti loňsku až v sobotu 2. března masopustní rej. Slavnostní zahájení proběhne ve 13 hodin kdy nový pan starosta Ing. David Rameš předá žezlo Lauferovi, vůdčí to postavě celé akce. Samozřejmě nebude chybět obligátní masopustní průvod masek za doprovodu muziky a tanečního souboru Jarošovci z Mělníka, který se vydá od Obecního úřadu ve 13.15. Dále bude připravena pravá zabíjačka s tradičními výrobky, které budou k zakoupení společně s ostatním občerstvením po ukončení masopustního průvodu na hřišti. Večer proběhne masopustní zábava v kulturním domě kde k tanci i poslechu zahraje skupina COLOURS.

