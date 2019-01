I bezelstné hrdinky mívají svá tajemství

Již podruhé v tomto měsíci se v mělnickém Masarykově kulturním domě uskuteční představení pražského Divadla Pod Palmovkou. Proto není na škodu tuto divadelní scénu několika řádkami představit. Divadelní tradice Divadla pod Palmovkou sahá hluboko do devatenáctého století. Ve vyhlášeném libeňském zájezdním hostinci „U Deutschů“, na jehož místě dnes divadlo sídlí, se zřejmě již od roku 1865 příležitostně hrávalo ochotnické divadlo. Roku 1892 byla jednomu z majitelů hostince udělena divadelní koncese a od té doby se zde hrálo divadlo profesionálně. A posléze patřila zdejší představení k důležitým kulturním událostem v tehdejší Praze – už proto, že se zde pěstovalo divadlo české. Po jistou dobu zde úspěšně působil dokonce i operetní soubor pod vedením tehdejší „první dámy operety“ Marie Zieglerové, který se zapsal do dějin první inscenací „Veselé vdovy“ uvedené nedlouho po vídeňské premiéře. Divadelní podnikání v Libni povětšinou provázely finanční potíže, a tak první období libeňského profesionálního divadla skončilo již v roce 1909, kdy bylo divadlo uzavřeno. K jeho obnovení došlo až 27. října 1949 kdy zahájilo Městské a oblastní divadlo zkušební provoz a posléze pod názvem Divadlo S.K.Neumanna působilo dalších padesát let. Dramaturgie divadla se snažila kombinovat lidovost s uměleckou náročností, a postupně tak divadlo získávalo svůj osobitý umělecký charakter a stalo se i jakousi líhní významných hereckých osobností, které ovlivnili tvář moderního českého divadla. Po Listopadu 89 bylo přejmenováno na Divadlo Pod Palmovkou a po překonání různých peripetií zejména poškození budovy následky povodní vstupuje již do 71. sezóny. A to i díky současnému řediteli Michalovi Langovi za jehož působení byl nově vybudován herecký soubor složený ze zkušených a populárních herců i nadějných hereckých osobností.

Po komedií „Pusťte Donnu k maturitě“ představí ve čtvrtek 24. ledna od 19 hodin mělnickým divákům tentokrát klasiku. A to inscenaci Henrika Ibsena „Nora“. Manželství Nory a Torvalda Helmerových se zdá být vzorově šťastné. On dělá kariéru a ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý muž může přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného podvodu. A teď je v pasti vyděrače.

Tato slavná Ibsenova hra, která byla ve své době naprosto skandální, je dnes kupodivu stále aktuální. Závěrečné rozhodnutí ženy Nory působilo tehdy „nemravně emancipovaně“ a autorův ironický nadhled se v současnosti týká nejen tohoto rozhodnutí, ale už i samotné panenky Nory. Režie se ujal Jan Nebeský, jehož předešlé ibsenovské inscenace byly vysoce ceněny a dočkaly se uznání i na prestižních mezinárodních festivalech. Sám Jan Nebeský získal za režii Nory ocenění Divadelních novin 2016/2017. A hlavní představitelka Tereza Dočkalová obdržela Cenu Thálie 2017 za mimořádný jevištní výkon.

I tato skutečnost svědčí o tom, že diváky čeká mimořádný kulturní zážitek.

mar