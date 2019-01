HC Junior udělal důležitý krok k postupu

Mělničtí hokejisté v sobotu přivítali na svém ledě Lvi ze Slaného v přímém souboji o postup do play off. A ten se jim vydařil. Avšak nebylo to lehké jak by konečný výsledek napovídal. Domácí se sice již od počátku do soupeře pustili s chutí což okořenily i dvěma brankami v úvodní třetině, avšak slánští hokejisté to nevzdávali. V té druhé si vytvořili celou řadu vyložených šancí, ale skvělého Vokurku se jim nepodařilo překonat. Naopak díky přesilové hře se Mělníku podařilo zvýšit na 3:0. I poslední třetina byla dramatická, avšak domácí neponechali nic náhodě a závěr v podobě dvou slepených gólů zpečetil vysoké vítězství a Vokurka si tak připsal další nulu na svém kontě. Avšak v dalším utkání čeká mělničany velmi těžký zápas. Na svém ledě přivítají hokejisty z Čáslavi, kteří jsou letošními suverény Krajské ligy a Junior na ně ztrácí jedenáct bodů. Jelikož každý bod se počítá, tak v sobotu 26. ledna od 17 hodin čeká Mělník mimořádně důležité utkání. Takže držme palce!!!

HC Junior Mělník – HK Lev Slaný 6 : 0

Třetiny: 2:0, 1:0, 3:0

Branky a nahrávky: 8. Novotný (Škarohlíd, Stinka), 15. Šípek, 37. A.Janele (Macek, T.Havel), 48. Macek (Šípek), 56. Šípek, 57. Cicvárek (T.Havel)

Vyloučení: 9-7, navíc za faul Davida (Slaný) bylo nařízeno T.S. (Škarohlíd neproměnil) a dva tresty (oba Slaný) nebyly uloženy, protože v avizované výhodě padly branky, Využití: 0-0, V oslabení: 2-0

Rozhodčí: Hruška – Kálal st., Kálal ml.

Diváci: 290

HC Junior Mělník: Vokurka (Fiala) – Prejza, Novotný, Kapoun, Cicvárek, Kubica, Kulhánek, Krejsa, Skřivánek, Vaněk, T.Havel, D.Havel, A.Janele, Šípek, Šubrt, Stinka, Škarohlíd, Macek

HK Lev Slaný: Matoušek (Oliva) – Voháňka, Dlouhý, David, Slabý, Vošahlík, Vodička, Kubinčák, Tuček, Kasala, Ujfaluši, Špičan, Malát, Raclavský, Cigánik, Lapáček, Sekerka

Komentář: http://www.hcjuniormelnik.cz/match/detail/id/1396

