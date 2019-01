Ve Štětí si připomenou Franka Zappu

Čtvrtého prosince loňského roku uplynulo již pětadvacet let kdy se odebral do hudebního nebe americký skladatel, kytarista, zpěvák a rockový stylotvorný kapelník Frank Zappa. Jeho tvorbu nejprve inspiroval černošský rhythm and blues a dílo skladatele Edgara Vareseho. Ve čtyřiadvaceti letech se připojil ke skupině Soul Giants, kterou přeměnil na svoje proslulé Mothers Of Inventions. Už debutovým dvojalbem z roku 1965 „Freak Out“ se zařadil do čela avantgardního rocku. Od dobové produkce se jeho hudba odlišovala syrovou zvukovou stylizací a promyšlenějšími aranžmá. Zappovy texty měly ironický a satirický charakter a propíraly životní konvence průměrných Američanů. Vystupovaly proti lidské hlouposti a omezenosti. Z výrazných Zappových nahrávek vynikají dvojalbum „Uncle Meat“, sólové „Hot Rats“, hudba ze surrealistického dokumentu života rockové skupiny na turné „200 Motels“ a epický cyklus „Joe´s Garage“. Byl jedním z prvních, kdo navázal na jazz, vážnou a elektronickou hudbu, kdo vybudoval skupinu s nebývale vysokou hráčskou úrovní. Zappův nadhled se projevil i v mimohudebních složkách, jak v textech tak v režijní koncepci koncertů. Od přelomu 80. a 90. se začal více angažovat v oblasti občanského života – v rozhovorech otevřeně vyjadřoval určitou skepsi ohledně soudobého fungování společnosti, o pozici politiky a médií v hierarchii moci, o cenzuře, kontrole, nečistého svazku vlády a byznysu a souvisejících tématech, na která i skládal některé ze svých písní. Proti cenzuře v hudbě vystupoval velmi aktivně.

U nás si brzy vybudoval značnou popularitu, jeho desky se prodávaly na tehdejších ilegálních burzách a není bez zajímavosti že legendární Plastic People of the Universe se pojmenovala právě po Zappově písní „Plastic People“ z roku 1968. Již v roce 1990 navštívil naší republiku kdy byl přijat prezidentem Václavem Havlem jenž patřil k jeho velkým příznivcům a zařadil jej ke svým konzultantům. O rok později vystoupil jako host s Pražským výběrem na koncertě Adieu CA, při příležitosti odchodu sovětské armády kdy jeho závěrečný nástup byl skutečně nezapomenutelným zážitkem.

A tak v pátek 25. ledna od 21 hodin se uskuteční na sále Kulturního střediska ve Štětí koncert skladeb tohoto fenomenálního muzikanta v podání místní hudební skupiny ZAPPA & PAPPA. Jedná se o kapelu, která vznikla láskou k tvorbě Franka Zappy roku 1999. Repertoár tenkrát tvořilo pár písniček z prvních desek „Mothers Of Invention“. První koncert se uskutečnil ve Štětí na Rockovém kotrmelci roku 2000. V roce 2009 na oslavách 45. bigbítu ve Štětí už hrála kapela v jiné sestavě a repertoár se rozšířil i o skladby ze Zappovy pozdější tvorby. Zlom přišel před třemi roky, kdy postupně do kapely přišli bratři Kašparové a začalo se intenzivně zkoušet. Kapela prezentuje skladby vokální, především z alb „Sheik Yerbouti“ a „Joe´s Garage“.

Zazní zde tak písně, které stále mají co říct a jsou aktuální, zvláště v současné době.

