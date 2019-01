Hudební víkend ve Staré Mydlárně

Poslední lednový víkend čekají návštěvníky tohoto mělnického klubu skutečně skvělé večery plné zajímavé muziky

V pátek sem zavítá kytarista a zpěvák Michal Beneš, který se zde již představil s pražskou skupinou The Cell. V říjnu 2015 dal dohromady kapelu hrající pod názvem BLUE MOOD se kterou uvede několik vlastních skladeb a program doplní řadou známých, ale i méně známých „pecek“ světových muzikantů. Kromě Michala sestavu tvoří Jaromír Hůla, který kromě kytary dá i foukací harmoniku, baskytarista Tomáš Singl a za bicími usedne Jan Marek. A tak všichni mohou těšit na skladby takových hudebních osobností jako Joe Bonamassa, Robben Ford, Buddy Guy, Eric Clapton, B.B King, Mark Knopfler, Johny Lang, Gary Moore …

No a v sobotu se zde představí první letošní zahraniční host..

Sem Seiffert je osobitý, anglicky zpívající písničkář z Kolína nad Rýnem, jehož hudba kombinuje folk a blues s prvky jazzu a popu. Vystupuje po celé Evropě na různých hudebních festivalech a klubech. V Mydlárně se představí i dvě výborná alba „Tales To Tell” a „Diary Of A Traveller”. Avšak to nebude zdaleka vše. Svůj sólový folk-bluesový projekt zde předvede kytarista a zpěvák Jan Sviták. Tento muzikant ve svých koncertech přináší nezaměnitelný kytarový zvuk, poetické texty, ale především působivou interpretaci v podání zkušeného hudebníka, který hraje a zpívá „tělem i duší“ … Je to takový dialog veršů a kytary, v němž se snoubí hudba a poezie. Zazní tak rovněž básně od autorů známých i méně známých jako například Jaroslava Seiferta či Miloše Vacíka st. Jeho vystoupení tak přinášejí ve svých zhudebněných podobách nejen lyrickou atmosféru, podmanivé melodie, ale i působivou interpretaci.

Sem a Jan nejenom že zde představí svojí autorskou tvorbu v samostatných hudebních setech, ale coby dobří přátelé se v části večera spojí, aby zahráli i společně!

Takže co ještě dodat. Budou to opět skvělé zážitky.

mar