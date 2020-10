Koho volit, aby naše hlasy nepřišly nazmar?

Seznamte se s předními kandidáty stran, které v našem kraji podle aktuálních preferencí mají možnost uspět ve volbách konaných 2. a 3.10.2020. Hlas těmto kandidátkám by neměl propadnout.

ANO 2011

Kampaň ANO je postavena na osobě předsedy Babiše. I přes veškeré přehmaty a chyby hejtmanky, by je měl Andrej Babiš dovést k úspěchu.

Jaroslava Pokorná Jermanová současná hejtmanka, milovaná i zatracovaná zároveň. V ANO má jasnou podporu, i přes několik drobných zaškobrtnutí si svou pozici ustála a je jasný lídr. Každopádně je jednou z výrazných osobností voleb.

Irena Bartoňová Pálková signalizuje určitou personální nouzi v ANO, kdy jako nestraník má druhém místě kandidátky zřejmě pozvednout kvalitu zastupitelů za ANO.

ČSSD

ČSSD obměna týmu evidentně prospěla a Jan Hamáček ukazuje, že na to vydělávají i občané. Jejich preference stoupají. Důležité pro ně bude, aby se voliči dostavili k volbám a pak uvidíme, jak silný mandát dostanou.

Robin Povšík – 1.náměstek na MPSV a náměstek primátora v Mladé Boleslavi, v minulosti byl krajským radním pro dopravu. Jedná se o vyzrálého politika, kterému se podařila personálně očistit, obměnit a omladit kandidátku sociální demokracie. Kraj zná velmi dobře a jeho růst dokladuje po letech účast ČSSD na vládě v Mladé Boleslavi. Tipujeme ho mezi významné osobnosti krajských voleb.

Aneta Heřmanová současná úspěšná radní pro sociální věci a všeobecná zdravotní sestra, v Kladenské nemocnici má dobré renomé a Domovy pro seniory ve Středních Čechách jsou v bezvadném stavu a sociální služby pod jejím vedením fungují. Zřejmě proto jako jedna z mála ustála personální zemětřesení ve středočeské ČSSD.

KSČM

KSČM se poslední 3 roky podílí na vládě v kraji a nejsou spojeni s žádnou kauzou. Mají stabilní tým, ale s ohledem na jejich preference potřebují, aby se jejich voliči zvedli a přišli k volbám.

Zdeněk Štefek předseda výboru pro kulturu a památkovou péči kraje, bývalý krajský radní. S krajskou problematikou je velmi dobře seznámen.

Ivan Cinka předseda výboru kraje pro dopravu, novinář, je součástí vládní koalice a zabývá se především integrovanou dopravou

ODS

Tradičně silná ODS v našem kraji po roce opustila koalici a šla do opozice. Této tradiční straně by prospěla větší obměna kandidátů, než proběhla.

Martin Kupka poslanec a starosta obce Líbeznice, jedna z tváří ODS v těchto volebách. Bohužel je nositelem temné minulosti ODS z minulých desetiletí. Jako tiskový mluvčí kraje a následně vlády, musel obhajovat pro kraj nevýhodnou privatizaci nemocnic za Petra Bendla a další průšvihy ODS za vlády Petra Nečase které vedly k jejím pádu. Ani jeho kultivované chování nevymaže jeho účast při to všem co se dělo za vlády ODS a za co ji voliči vystavili stopku.

Petr Vychodil úspěšný a oblíbený starosta Králova Dvora, kterému není při sebelepší vůli co vytknout. Je vidět, že když ODS chce tak najde velmi kvalitní kandidáty, jen ten příliv nových tváří měl být větší.

Piráti

Hodnotit jejich činnost v kraji není podle čeho. Pokud vezmeme v úvahu, jaké mají praktiky na pražském magistrátu, co se tam děje s majetkem a jakým způsobem vedou hlavní město, „káží vodu a pijí víno“, pak si je snad ani ve vedení kraje nepřejme. Jiří Snížek předseda Pirátů v kraji, jeho oborem je IT, což člena této strany nepřekvapuje a je velkou neznámou Jana Skopalíková má u svého jména uvedeno botanik a pedagog. Mladá začínající politička, oproti lídrovi kandidátky ještě nedosáhla 30 let. Piráti se chtějí jít učit spravovat náš kraj, což nás v kontextu s jejich pražskou politikou prezentovanou především Ivanem Hřibem děsí.

SPD

Je stranou Tomia Okamury a především na něm je také postavena kampaň. K překročení 5% hranice povede SPD předevčím jeho popularita.

Radek Rozvoral jako poslanec a místostarosta se v politice orientuje a má zkušenosti i z komunální politiky.

Tomáš Doležal je zkušený ekonom a politolog.

STAN

Strana, která rozbila koalici a dostala ODS z vedení kraje, s „Jadernou bábou“ Danou Drábovou, která jim přinesla úspěch ve volbách podrazila voliče i samotnou Drábovou, které se po volbách zbavili, a k tomu skandály jejich osobnosti. V našem kraji je to strana dvou mužů, kteří z dobrých důvodů nejsou lídry. Republikově na hranici volitelnosti.

Petra Pecková – starostka a bývalá reportérka z České televize, prototyp Jaroslavy Jermanové, ale nedosahuje jejích kvalit ani charisma.

Vít Rakušan – muž, který rozbil po roce koalici s ANO a ODS. Bývalý úspěšný starosta Kolína a nyní poslanec a předseda strany. Je s podivem, že předseda strany a výrazná osobnost nemá odvahu kandidovat na prvním místě. To svědčí o malé sebedůvěře ve vlastní schopnosti.

Věslav Michalík – starosta, šedá eminence strany, nezpochybnitelná osobnost a zároveň její noční

můra. Již jednou zmizel z kandidátky TOP 09, když se šetřilo inkaso 238 000 000 Kč od ČSOB za prodloužení miliardového kontraktu s Českou pojišťovnou. Ani následné nařčení pro daňový únik ve výši 50 miliónů korun není dobrou vizitkou politika, který hlásá transparentnost a čestnost.

