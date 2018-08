Prázdniny končí, hurá do školy!

Ano, je to tak. Dva měsíce utekly jako voda a opět nastane nový školní rok. Léto se letos vydařilo, přineslo spousta zajímavých zážitků a každý si jistě odnese řadu krásných vzpomínek. A tak si jistě zaslouží hezké a hlavně veselé rozloučení. Přinášíme proto několik typů na tyto akce. Takže popřejme všem dětem školou povinných, ať si to hezky užijí a hlavně hodně úspěchů v tom novém školním roce….

NERATOVICE

Rozloučení s prázdninami na Terase

Všechno jednou končí, a tak je to i s prázdninami. Utekly jako voda a všichni si užili letos sluníčka až až… A aby to bylou loučení veselé bude se konat v areálu restaurace TERASA, která je známá svými kulturními aktivitami Dětský den. V sobotu 1. září od 14 hodin na všechny zde čeká zábavné odpoledne plné her a soutěží. Chybět nebude ani obligátní malování na obličej a vše vyvrcholí dětskou diskotékou „Pro lepší život“ s DS Vojtou Kvapilem. Celá tato akce bude rovněž pro dobrou věc, neboť výtěžek půjde na transparentní účet nemocného kamaráda Vojtíška.

ROUDNICE NAD LABEM

Loučení s prázdninami v cirkuse

Avšak nikoli v ledajakém. Když máme to výročí republiky, tak to bude náležitě stylové.

V Horově parku, v neděli 2. září od 13 hodin bude pro děti přichystán cirkus jaký existoval za první republiky. Zde předvedou herci Divadla V Pytli originální cirkusové vystoupení. Malí návštěvníci tak budou moci na vlastní oči se přesvědčit kam chodili s oblibou jejich prapradědové. Tehdy to pro ně byl jeden z vrcholů zábavy a dokázali si jí dokonale užít. Na rozdíl od svých předků budou mít vstup zdarma. Avšak ti, kteří si budou chtít zahrát a získat sladké odměny či originální samolepku si na místě mohou zakoupit hrací kartu za 50 korun. Jistě se mnozí přesvědčí, že i bez tabletů a mobilů se dá užít spousta zábavy stejně jakou zažívali naši předkové.

TUPADLY

S prázdninami se rozloučí opět neckiádou

Prázdniny rychle utíkají a za nedlouho je tu zase školní rok. Horké dny především všechny zahnaly k vodě, kterou si jistě každý užil dostatečně. A když jsme u té vody, tak ať je to stylové. V rámci loučení s prázdninami se uskuteční již 7. Tupadelská neckyáda. Jedná se o tradiční sranda soutěž na netradičních plavidlech v rychlosti a především originálním splavením říčky Liběchovky. Celá tato sláva proběhne v obecním parku a to v sobotu 28. srpna od 14 hodin. Chybět nebude spousta další zábavy a jistě i něčeho dobrého na zub.

ZLONČICE

Pozvání na Zlončické veselí

Hřiště za místní Staročeskou hospodou ožije v sobotu 1. září čilým ruchem. V půl desáté bude zahájen turnaj v nohejbalu. Na návsi pro změnu odstartují běžecké závody. Nejprve ti nejmladší poběží běh kolem návsi a v pravé poledne se vydají na start Běhu Zlončickou roklí dospělí závodníci. Kromě sportovního klání bude i doprovodný program zejména pro děti, kteří se tak rozloučí s prázdninami. Čeká na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada

atrakcí v podobě skluzavky či skákacího hradu, a chybět nebude ani pohádkové představení. Pro všechny bude připravena řada stánků s různým zbožím a nezbytným občerstvením. Celá slavnost vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí přímo pod kaštany za touto hospůdkou.

KLY – TUHAŇ

Sbohem prázdniny…

Myslivecké sdružení Kly-Tuhaň pořádá v sobotu 1. září od 10 hodin „Rozloučení s prázdninami“. V areálu Myslivecké chaty v Červených Pískách na všechny děti školou povinné čeká zábavné dopoledne plné zajímavých soutěží a plnění úkolů. Samozřejmě nebude chybět občerstvení v podobě různých dobrot. A to vše zdarma…

