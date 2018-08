Festival HořínFest 2018 s hvězdným obsazením

Již potřetí se na nádvoří hořínského zámku uskuteční hudební setkání, které opět zaujme všechny příznivce skvělé muziky. V sobotu 1. září od 15 hodin se na zdejším pódiu vystřídá osm hudebních formací.

Vše zahájí mělnické uskupení ASM Mariána Kořínka, které znají účastníci kulturních akcí našeho regionu. Přispělo k atmosféře Pivního festivalu a bude možno si tyto muzikanty poslechnout i o čtrnáct dnů později na Mělnickém vinobraní. Pražská rocková skupina Bílá nemoc byla založena v roce 1990 jako elektrifikovaný nástupce úspěšné folkové Bonsaje. Dnes má tedy stále v repertoáru jemné folkrockové balady, ale na druhé straně už také nefalšované bigbítové vypalovačky. Bílá nemoc dosud natočila čtyři alba – Hodiny v nás, Lahvový a stesk, Zloději obálek a aktuální, živou desku Malostranská beseda live. Následující kapelu prostě není třeba představovat. Baťa a Kalábůf něžný beat prostě nesmí chybět. Své umění předvedou žáci bubenické třídy ZUŠ Mělník, kteří to dokáží skvěle rozjet. Další mělnický zástupce kapela MSB od léta hraje v novém složení a nedávno se představila i na dobročinném festivalu LhotkaFest. Ústecká kapela Ferit Jukebox band je energický revivalband a hrají ty největší pecky od starších zahraničních kapel, které si už jen tak neposlechneme, jako je Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Gotthard, Aerosmith, Ozzy Osbourne a další. Kapela funguje již bezmála 30 let.

A večer bude skutečně nadupaný. Nejprve vystoupí kapela Doctor Victor, která již vyprodává sály jako například v červenci pražskou Lucernu. V roce 2016 si tuto skupinu vybrala za předkapelu australská kapela AC/DC pro svůj pražský koncert v rámci turné Rock Or Bust. A nedávno se jí dostalo dalšího úspěchu. V hlasování KISS KRUISE 2018 jí tato kapela vybrala do svého TOP 10! V Mělníku již se Doctor Victor představil v klubu Stará Mydlárna a pořádně to rozpálil na předloňském Vinobraní. No a na závěr se přestaví skutečná již muzikantská legenda. Zazní „bigbítové dunění“ v podání kapely jejíž repertoár se od samého počátku vůbec nezměnil a přesto se stále poslouchá s nadšením. Budou to VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY – VÍTKOVO KVARTETO!

Takže určitě to bude skvělý závěr prázdnin každý, kdo zavítá si to parádně užije….

