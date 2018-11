Poslední třetina zmařila plný počet bodů

Hokejisté Junior Mělník se tentokrát netradičně v neděli vydali za svým soupeřem do Slaného. Oslava státního svátku vítězstvím se však nepotvrdila. Domácí se do mělnických pustila a tak do kabin po první třetině odcházeli s dvougólovým mankem. Avšak po přestávce na led nastoupilo jakoby jiné mužstvo. Během dvaceti minut dokázali hosté nasázet do branky soupeře pět gólů a tak obrátit výsledek na 2:5. Zdálo se, že si tentokrát odvezou plný počet bodů a po předchozích porážkách si napraví reputaci. Jenže bohužel zřejmě snaha uhájit skóre přispěla k opatrné hře čehož domácí náležitě využili a dokázali srovnat výsledek. Ani prodloužení nepřineslo žádoucí výsledek, takže došlo na samostatné nájezdy při nichž štěstí stálo na straně hráčů ze Slaného. Junior s dvanácti body klesl již na sedmé místo v tabulce a na vedoucí Čáslav ztrácí již osm bodů. V příštím kole tuto sobotu diváky čeká další okresní derby, neboť mělničtí přivítají na svém ledě předposlední Kralupy nad Vltavou.

HC Lev Slaný – HC Junior Mělník 6 : 5 sn

Třetiny: 2:0, 0:5, 3:0

Sestava: Vokurka (Fiala) – Cicvárek, Chvátal, Arazim, Novák, Kubica, Prejza – Havel T., Šubrt, Šícha, Janele, Macek, Kratochvíl, Fedymycz, Stinka, Havel D., Lenc

Branky : Šícha (Havel T., Chvátal), Havel D. (Janele, Chvátal), Kratochvíl (Janele, Arazim), Havel T. (trestné střílení), Arazim (Janele)

mar