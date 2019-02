Komorní drama o ztrátách osobní komunikace

„To všechno ona“ tak zní název další divadelní hry, která se představí tentokrát v tanečním sále mělnického Masarykova kulturního domu ve středu 20. února od 19 hodin.

Do kolika komických situací se může dostat matka zatvrzelého puberťáka, když se vrhne do světa sociálních sítí? Aneb co dokáží „fejzbůky, tvítry, lajky“ a další komponenty internetu… Na první pohled úsměvná situace se může stát tím pověstným hraním s ohněm… Matka a syn tragicky nesou ztrátu hlavy rodiny, ale trápení je nespojuje, přináší jen roztržky a urážky. Zachráncem se stává monitor počítače. Technika virtuálně sbližuje, reálně však lidi rozděluje…

Věčné téma mladého běloruského dramatika Andreje Ivanova, který nešetří vulgarismy ani lyrikou a s dovedností vyzrálého autora proniká do citového života dvou osamělých. Je to jakási patologie lásky v kontextu současného technického pokroku. Andrej Ivanov získal za tuto inscenaci dvě prestižní ocenění v rámci mezinárodních dramatických soutěží. Hra byla od svého vzniku v roce 2012 několikrát veřejně přečtena a dvakrát inscenována v ruských divadlech.

Diváci tak prožijí skvělý duel Ljuby Krbové a Jana Battěka upozorňující na handicap současné generace, která už téměř neumí komunikovat jinak než elektronicky a pro niž se vztahy na sociálních sítích stávají důležitějšími, než ty skutečné.

„V reálu spolu moc nemluvíme jako dřív, nic se nezměnilo. Ale na internetu…“

