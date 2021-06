Jak vybrat tu nejlepší realitku v Praze?

Až čtvrtina českých realitních kanceláří se nachází v Praze. Jak mezi takovým množstvím vybrat tu opravdu spolehlivou? V našem článku vám poradíme, která realitka prodá vaši nemovitost rychle, za dobré peníze a bez zbytečných komplikací.

Bez referencí se neobejdete

Stejně jako u ostatních služeb, i u makléřů je důležitá jejich pověst. Než tedy vyberete realitní kancelář, které svěříte prodej své nemovitosti, sežeňte si relevantní reference. Ty by měly být uvedeny jak na webu, tak na sociálních sítích. Pokud realitka žádná hodnocení nemá, zpozorněte. V Praze jsou sociální média v propagaci naprosto nezbytná a všichni profesionální makléři jsou zvyklí je používat. A reference by na nich rozhodně neměly chybět. Pročtěte si také případné komentáře a hodnocení. Nespoléhejte pouze na kamarády a známé, ti mohli mít jinou situaci a jiné požadavky, a přestože byli s realitkou spokojeni, neznamená to, že budete i vy.

Ověřte všechny informace

Prostudujte si důkladně web a veškeré informace si ověřte. Podívejte se, jak dlouho realitka na trhu působí a jak vypadá její současné portfolio. Nejlepší realitní kanceláře a makléři nenabízejí velké množství nemovitostí najednou, protože pracují exkluzivně a každé nemovitosti se plně věnují. Důležitá je také úroveň propagace – používají moderní marketingové nástroje (videa, 3D vizualizace, sociální sítě), spolupracují s profesionály (copywriter, profesionální fotograf)?

Co vše za provizi realitka nabízí

Realitní kanceláře v Praze si účtují kolem 5 % z prodejní ceny. Než podepíšete zprostředkovatelskou smlouvu, ověřte, jaké služby za svou provizi dostanete. Doporučujeme spolupracovat pouze s realitkami, které nabízejí kompletní služby od přípravy nemovitosti na prodej (homestaging), přes cílenou propagaci (weby, sociální média, 3D prohlídka, bannery apod.) až po poprodejní administrativu (vyřízení hypotéky, sepsání smluv, vklad na katastr nemovitostí, pomoc s předáním nemovitosti a přepisy).

Nevybírejte podle velikosti kanceláře

Velké kanceláře se silným marketingem nemusí být nutně ty nejlepší. V Praze často ti nejzkušenější makléři působí v malých kancelářích, nepotřebují mít za sebou zázemí velké známé kanceláře. Naopak do velkých realitek utíkají spíše průměrní makléři, u kterých sice máte jistotu, že za nimi stojí velká kancelář s vypracovanými procesy, ale jejich výkony k těm nejlepším nepatří. Vybírejte tedy vždy dle úrovně služeb a referencí, nedejte na známost či velikost realitky.