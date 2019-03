Rock, punk a rock’n’roll

Tak nějak by se mohl nazývat další hudební večírek v mělnickém klubu Stará Mydlárna, který se uskuteční v pátek 1. března tentokrát již od 20 hodin. Avšak není to až tak přesné, neboť zazní i další hudební žánry. Tři kapely se vydaly na předjarní turné po klubech naší vlasti. Takže po Hradci Králové, Pardubicích a Kladně se zastaví i na Mělníku aby ve zakončily o den později v našem hlavním městě.

Pražská kapela RESUMÉ šíří rock’n’rollovou atmosféru od roku 2014. Díky několikaletým hráčským zkušenostem všech členů už kapela odehrála bezmála sto koncertů napříč naší republikou. Skupina má na kontě CD „Frankenstein“ z roku 2015, dvě EP, několik singlů a šest videoklipů z nichž to poslední vyšlo počátkem ledna letošního oku. Tříčlenná formace (Honza Bláha, Tomáš Cibor a Matěj Kubíček) tak slibuje přímočarost, údernost i melodičnost.

Další skupinou pocházející z naší metropole je The Backroad Deals hrající od počátku v roce 2011 směs rock n’ rollu, grunge, funku i blues. Koncerty jsou charakteristické silnou energickou show. V roce 2014 vydali první EP „Z___i“, ke kterému absolvovali české tour s názvem „Together“. Od té doby aktivně vystupují po klubech a rozličných festivalech. Po krátké pauze zapříčiněné členskou obměnou kapely nyní plánují nový videoklip a další koncerty a to nejenom u nás.

A konečně třetí kapela není z Prahy a má originální název. Rock, pop, punk a mladí blázni na pódiu. Tak to je skupina Vypuštěné Koupaliště. Oficiální vznik názvu kapely přišel někdy v roce 2009. Nicméně ustálená forma, styl a členové spolu hrají od přesného data, a to 12.12.2010. Od tohoto data stihla původně tříčlenná skupina ze Sezemic u Pardubic vydat dvě studiová alba, natočit několik singlů s videoklipy a přibrat čtvrtého člena. Hned po roce od svého vzniku vydali první album „Hra bez pravidel“, a o čtyři roky později vyšlo to druhé pod názvem „Navždy sví“ k němuž byl natočen i pilotní klip. Kapela má za sebou i řadu úspěchů na hudebních soutěžích. Nyní kapela tráví většinu času ve zkušebně, kde se s novým bubeníkem sehrává a je připravena opět vyrazit do světa. Kromě stávajících písní, které dostávají nové aranže, se také rýsuje stále více nových věcí, z kterých by mělo v nejbližší době opustit tmu studia několik nových pecek.

Takže opět je na co se těšit, neboť se rýsuje další skvělý hudební večírek.

