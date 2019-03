Navštivte I. rockový ples

Ano, je to tak. Velký rockový mejdan vypukne ve všech prostorách Společenského domu v Neratovicích v pátek 1. března od 20 hodin. A co vše na účastníky čeká? No bude to „nářez“. Zahrají bigbítové legendy Karel Kahovec a George and Beatovens či Energit s Lubošem Andrštem a Gumou Kulhánkem. Dále to rozpálí The Led Zeppelin revival z Brna s bubeníkem Pavlem Koudelkou, The pupici blues band Praha či neratovický Vorasband. A to ve Velkém sále Společenského domu.

Avšak to není zdaleka vše. V dalším sále kulturního domu vystoupí mělnická kapela Místa v síti, známá především z řady vystoupení v klubu Stará Mydlárna nebo hospody Němý Medvěd v Mělníku. Dále to bude neratovická rocková kapela ELBE, složená ze studentů místních škol. Kapela vznikla v září 2015, současná sestava se ustálila o něco později. Klasické obsazení zahrnuje bicí, baskytaru, dvě kytary a dva zpěvy. Žánrově se pohybuje převážně na poli klasického rocku a přejaté písně doplňuje vlastní autorská tvorba. Představí se alternativní hudební formace Din a konečně další domácí seskupení Pedro Zakatchku dobře známé ze zdejších koncertů. Večerem provází Pepa Lábus z Radia Beat a na alternativní scéně to bude Daniel Štorek z kapely Chaprál Crazy Plesk. Pro opravdové fajnšmekry je připravena projekce hudebních snímků „Bohemian Rhapsody“ a „Vlasy“ v městském kině. Součástí programu je i výstava „Letem LP světem“ ve foyeru Společenského domu.

Všichni co máte rádi tuto muziku dostavte se třeba i ve stylovém oblečení a není pochyb, že si na své určitě přijde každý.

mar