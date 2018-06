O víkendu budou děti slavit!

V mnoha městech i obcích se tento víkend uskuteční oslavy k svátku těch nejmladších občanů naší vlasti. Nejinak tomu bude i v našem regionu a tak přinášíme několik příkladů těchto setkání pro radost našich dětí….

KOSTELEC NAD LABEM

Dětský den s hasiči a Cesta za dobrodružstvím

Sbor dobrovolných hasičů zve všechny děti a jejich rodiče na zábavné hasičské odpoledne, které se uskuteční tuto sobotu 2. června. Od 13:30 pro všechny budou na náměstí Komenského připraveny dovednostní soutěže, uvidí také ukázky hasičské techniky. Každý účastník za svůj výkon obdrží nějakou odměnu a na závěr na vás čeká duhová pěna.

A Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Kostelci nad Labem pořádá jako každý rok akci ke Dni dětí. Tentokrát to bude „Cesta za dobrodružstvím“. V neděli 3. června od 14 hodin se děti, ale i dospělí vydají do osady Rudeč u Kostelce n L. Na startu každý malý účastník dostane kartičku do níž během trasy obdrží razítko za účast v soutěžních disciplínách, které budou během cesty absolvovat. V cíli na náplavce budou připraveny dílničky, další soutěže, malování na obličej, pochutnat si mohou na cukrové vatě a samozřejmě zde bude připraveno ohniště na obligátní buřtíků. Chybět nebude parádní diskotéka s překvapením. Věřme, že cestovatelům za dobrodružstvím bude přát i počasí a tak stráví příjemné jarní odpoledne.

MĚLNÍK

Donnieho den pro děti

Náměstí Míru se v pátek 1. června od 14 hodin zase zaplní dětmi. V doprovodu svých rodičů i prarodičů si zde užijí zábavné odpoledne, jenž pro ně připravila místní provozovna Donnie Brasco Coffee & Lougé společně se sportovně relaxačním studiem Refresh Point. Pro děti zde bude připravena řada soutěží, skákací hrad, oblíbené malování na obličej a pochutnávat si rozličných dobrotách a osvěžujících nápojů.

Dětský den v areálu HOTEL Olympionik

Dne 2.6.2018 od 10.hodin pro Vás a Vaše děti jako každý rok Hotel Olympionik a SK Boxing Mělník připravují dětský den plný sportovních soutěží. Kromě soutěží se můžete těšit i na ukázku práce hasičů nebo malování na obličej. NOVINKOU je losování hlavních cen ve 13. hodin. Přijďte si s dětmi užít příjemný den. Těšíme se na Vás.

NERATOVICE

Plná zahrada dětí…

Dům dětí a mládeže společně s místním Klubem českých turistů pořádá Den dětí. A to na rozdíl od jiných míst v pondělí 4. června od 16 hodin v zahradě místního DDM. Pro účastníky je připravena řada zábavných soutěž a her, vyřádit se nohou na skákacím hradě a užít si na pouťových atrakcích. Chybět samozřejmě i oblíbené malování na obličej, bude možno si vyrábět zvířátka z balonků shlédnout ukázku hasičské techniky a projet se no konících.

ZLONČICE

Dětský den na hřišti

A to v neděli 3. června od 13 hodin kdy na všechny zdejší nejmladší občany, ale i přespolní čeká odpoledne plné zábavy a her. Bude se soutěžit v nejrůznějších disciplínách a nejenom ti nejlepší budou odměno. Dále je připravena celá řada atrakcí v podobě skákacího hradu, střelnice, mašinky či autíčkového kolotoče. Svojí zdatnost předvedou hasiči a jejich technika jistě zaujme nejenom kluky. A samozřejmě nebude chybět ni obligátní opékání buřtíků.

LIBLICE

Cesta kolem světa…

Den dětí se zde již tradičně oslaví ve velkém stylu. Loni se zdejší zámek proměnil ve skutečný zámek z pohádky. A letos se v neděli 3. června od 13 hodin všichni vydají na cestu kolem světa Pro všechny dětské oslavence zde bude připraven bohatý zábavný program plný různých soutěží a her, které se budou věnovat poznáváním krásných míst naší Země. Ti starší děti si své znalosti ověří i luštěním křížovek. Kromě toho budou moci obdivovat zdatnost policistů a hasičů, kteří připravili i zábavnou pěnovou koupel, takže bude třeba vzít sebou i náhradní oblečení. Sokolníci představí své opeřence a ti odvážnější se budou moci projet na koni.

VŠETATY – PŘÍVORY

Sportovní odpoledne pro malé i ty větší

Zdejší Rodinné centrum pořádá již tradiční „Sportovní odpoledne“. V neděli 3. června od 15 hodin na fotbalovém hřišti ve Všetatech proběhne celé pásmo soutěží a her. Dále bude možnost se svést na vodní skluzavce což jistě za teplého počasí každý ocení jako i tvoření a pouštění lodiček. Svojí šikovnost si dokáží malováním nejen na trička tvořením sádrových odlitků. Zejména děvčata zaujme třpytivé tetování a všichni si jistě pochutnají na dortíkách a dalších dobrotách.

VELKÝ BOREK

Veselé odpoledne plné her

To se uskuteční v sobotu 2. června od 14 hodin na zdejším hřišti, které pořádají rodiče a SK Slavia. Těšit se všichni mohou na soutěžní disciplíny, skákací hrad, projížďku na koni, tvůrčí dílny, lanovku, pěnu, tvarování balónků, občerstvení a další. Samozřejmě nebudou chybět ani odměny pro děti. Bude to skutečně veselé odpoledne, jenž si všichni skvěle užijí.

ZEMĚCHY

Jak si hráli naši rodiče

Takový má podtext Dětský den, který proběhne v sobotu 2. června odpoledne na hřišti TJ Zeměchy. Na všechny je opět připraveno Spousta různých tématických her a soutěží. Opět i zde svojí zdatnost předvedou hasiči, kteří také přivezou pěnový bazén, k dispozici bude skákací hrad a další atrakce. Nejenom je, ale i dospělé čeká Turnaj Gladiátor a třebaže je vstupné dobrovolné, budou dětské vstupenky slosovány o hodnotné ceny. Vše vyvrcholí zábavou s hudebním doprovodem.

OLOVNICE

Dětský den na hřišti

Neděle 3. června bude patřit nejmladším občanům Olovnice. Zdejší Obecní úřad a místní zájmové spolky pořádají totiž pro ně zábavné dopoledne. Od 14 hodin je na místním hřišti TJ Olovnice čeká celá řada různých her a soutěží se sladkou odměnou i malým občerstvením. Chybět nebudou pouťové atrakce, lanová dráha a pěnové překvapení na závěr. Prostě a jasně, bude veselo.

LÍBEZNICE

O pohár Mladého strážníka

Zde proběhne svátek dětí ve znamení prověření své zdatnosti. Kroužek Mladý strážník pod záštitou Obecní policie Líbeznice pořádá pro všechny příznivce sportu a dobré nálady

„Branný závod“, který se uskuteční v neděli 3. června od 10 hodin. Registrace závodníků proběhne od 9 hodin v Areálu zdraví v Líbeznicích, kde také závod bude končit. Do závodu se mohou přihlásit celé rodiny s dětmi i jednotlivci. Závod bude probíhat v katastru obce Líbeznice a Bašť, kdy na trase budou závodníci plnit branné disciplíny a uplatní zde znalosti z topografie, zdravovědy, dopravní výchovy a fyzické zdatnosti.

KLY

Dětský den s rybářskými závody

I tímto způsobem oslaví zdejší děti svůj svátek. A to v sobotu 2. června kdy si mladí rybáři dají sraz v půl osmé ráno na břehu Kačáku v Tuhani. Po registraci usednou se svými pruty a budou čekat na bohaté úlovky. A odpoledne od 13 hodin proběhne na hřišti TJ Kly Dětský den plný zábavy, jenž pořádají společně s obecním úřadem, místními hasiči, myslivecké sdružení a ZŠ Kly. I zde se uskuteční mnohé soutěže, chybět nebude oblíbené malování na obličej, skákací hrad, barevná pěna a nakonec i překvapení z nebe.

mar