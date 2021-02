V mělnické knihovně to žije

I přes současnou situaci zde podobně jako i v dalších těchto institucích její pracovníci nezahálí. Právě naopak. Kromě fungování různých služeb z nichž možno jmenovat pravidelný rozvoz knih seniorům což je skutečně záslužná činnost připravují zajímavou výstavu.

V prostoru před vchodem do vlastní knihovny připravili expozici „Život a doba spisovatele Karla Čapka“. Tuto jednu z největších postav naší kultury není třeba blíže představovat. Jeho dílo je stále aktuální zvláště v dnešní době.

K této výstavě je rovněž připravena řada doprovodných programů. Kromě jiného se chystá online čtení několika Čapkových povídek jejichž natáčení proběhlo v minulých dnech a na povídky z knihovny se můžeme tak těšit v průběhu března. Oficiálně bude výstava zahájena 23. února a potrvá do konce března. Pevně věřme, že okolnosti dovolí tuto výstavu zhlédnout a připomenout si tuto velkou literární osobnost.

A že je jeho odkaz stále živý svědčí i následující…

Karel Čapek… o vzdělání, vědění a poznání:

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

„Řekl bych, že celé naše vzdělávání má asi ten smysl: vědět aspoň něco o tom, jaké zkušenosti, jaké poznatky a jaké hodnoty už lidstvo vytvořilo, – a už je neztratit, už nesejít pod ně…“

„Člověk by měl o všem vědět něco a o něčem všechno.“

„Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“

Před 101 lety mělo premiéru Čapkovo vědeckofantastické drama R. U. R. (zkratka z Rossumovi universální roboti). Slovo robot, které se rychle rozšířilo do celého světa, použil prvně Karel Čapek.

Robot z Čapkova R. U. R. byl android biochemického původu vyrobený z hmoty, která se chová jako živá. Čapek nechtěl „vytvořit“ mechanického robota jako oslavu strojového inženýrství.

K čemu vlastně Karel Čapek vymyslel roboty?… odpověď slovy Henryho Domina – postavy ze hry R. U. R.:

„Chtěl jsem, aby se člověk stal pánem, aby už nežil jen pro kus chleba! Chtěl jsem, aby žádná duše nepitoměla u cizích strojů, aby už nebylo nic, nic, nic z toho zatraceného sociálního krámu! Oh, mně se protiví chudoba! Nové pokolení jsem chtěl…“

Bohuslava Bradbrooková:

„Jestliže v R. U. R. Čapek vyjádřil svůj obdiv lidské schopnosti tvořit téměř zázraky, stejně tak zdůraznil svůj neměnný názor na lidskou slabost, která tuto sílu zneužívá „… Nesmírný potenciál lidského nadání tvořit je třeba vyvážit duchovní pokorou.“

Jak hluboce výstižné….

