Jubilejní „Okoř“ letos netradičně

Turistický pochod „Do Okoře bez oře aneb Královskou cestou za dobrodružstvím“ vstupuje do 50. ročníku. Poprvé se k cíli cesty v roce 1972 z Kralup nad Vltavou ke zřícenině hradu Okoř po zkušebním úvodním ročníku 1971 vydalo 354 turistů. Vždy je několik tras – od nejkratší (14 km) až po nejdelší 50 km. Jedna z nich vede ze Zákolan na Kladensku, kam se účastníci mohou dopravit vlakem. Samozřejmě nechybí ani tradiční trasa 30 a 50 km pro cykloturisty. Cíl je vždy na louce pod zříceninou hradu.

Avšak bohužel letošní jubilejní ročník, jenž by si určitě zasloužil to náležitě oslavit mnohými novinkami, se bude muset bez toho obejít. Přesto už po padesáté je možno vyrazit na Okoř! A to vzhledem k opatřením proti šíření epidemie COVID-19 ve znamemní: „Virtuálně Do Okoře bez oře!“

Prostě trasu pochodu absolvuje každý účastník individuálně, s rodinou či kamarády kdykoliv v termínu od pondělí 1.března do pondělí 5. dubna samozřejmě při dodržení všech vládních opatření. Další potřebné informace možno najít na: https://sites.google.com/view/okor-2021/pochod.

A tak se vydejme na tuto již tradiční akci i navzdory současným okolnostem. Vždyť pobyt na čerstvém vzduchu povzbuzuje imunitu a tudíž i zdraví. I s nadějí, že ten příští 51. ročník již bude možno pořádně oslavit.

