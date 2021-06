„Jizerka“ léto letos ukončí….

Mělnická Jizerská 50 už léta patří k fenoménům zdejší společenské aktivity. Každoročně vždy třetí víkend v červnu zahajovala letní sezónu kdy kromě recestického závodu na běžkách pro všechny generace nechyběl ani kulturní program. Vždyť, kdo by mohl říct: „Vyhrál jsem závod na běžkách v létě!“. Avšak v loňském roce se poprvé ze známých okolností tato akce nekonala. A co letos? Je zbytečné komentovat aktuální situaci, kterou někdo už považuje za dobrou a někdo by se raději zavřel do sklepa. Prostě situace je pořád nejistá a neví se, co bude či nebude. Pořadatelé tak dlouho váhali a čekali. A nakonec se rozhodli. Nyní je naprosto jasné, že 19. června 2021 se nepoběží!! Důvodem je stále nejasný počet účastníků ve veřejném prostoru, otázka je ohledně i závodníků zda by měli všichni negativní antigenní nebo PCR testy z předcházejícího dne? Kdo by to kontroloval? A místa na startu by se přidělovala podle nějakého nesmyslného klíče? Zkrátka a dobře, je obava, že bychom si to tak pořádně neužili jako obvykle…

A tak se pořadatelé rozhodli po dohodě s městem Mělník a sponzory zkusit novinku, kterou věří, že použijí poprvé a naposledy. Odloží letošní ročník MJ50 na podzimní termín. A proto všechny zvou na již 28. ročník MJ50 v sobotu 25. září 2021! Držme si palce, ono to jistě dopadne a Běžky letos budou!!!

Takže. Léto sice tentokrát tento již legendární závod neodstartuje, ale ukončí!

mar