Středočeská ČSSD sází na zkušenost

Komfortní veřejná doprava, dostupné kvalitní zdravotnictví a ochrana krajiny. To jsou priority lídra Robina Povšíka, který v podzimních krajských volbách povede kandidátku ČSSD. Náměstka primátora Mladé Boleslavi drtivou většinou počátkem ledna zvolili delegáti regionální organizace ČSSD a vsadili tak především na program a zkušenost.

Kandidát na hejtmana vidí těžiště předvolební kampaně i svého působení v čele kraje v řešení konkrétních situací a problémů. „Kraj má hájit své obyvatele. Pokud někomu nadnárodní gigant chce vedle jeho domu postavit několikahektarovou „krabici“, obrovský sklad nebo logistické centrum, která navíc přitáhne stovky aut denně, musí krajský úřad pomoci majiteli domku, ne jít na ruku celosvětové korporaci,“ představuje svou vizi Povšík. Krajská politika v jeho pojetí znamená především praktickou pomoc, na což se podle něj v politice někdy trochu zapomíná.

„Nechci se zavřít za stolem a řídit kraj podle tabulek a čísel, které mi donesou podřízení. Chci řešit konkrétní věci. Víme, že čím dál víc lidí dojíždí do práce a do školy do Prahy. Do Příbrami nejede vlak, takže se každý den mačkají v autobusech. Železnici kraj nepostaví, ale může posílit a zlepšit autobusové linky,“ dodává příklad s tím, že se stačí snést na zem a poslouchat, co lidi trápí. „Nic nejde lusknutím prstem, ale to každý pochopí. Odmítám, aby se na důležitá vyšetření čekalo tak dlouho, že se jich pacient nemusí dožít. Máme síť krajských nemocnic, kde s tím můžeme něco udělat,“ přidává další příklad.

„Roste počet obyvatel kraje a s tím i problémy. Robin je zkušený a schopný politik a dokáže věci řešit. Takového hejtmana kraj potřebuje,“ sdělil jeden z delegátů po konferenci. Středočeská ČSSD se podle něj v posledních čtyřech letech stabilizovala a ke slovu se hlásí nová generace politiků, která nabírala roky zkušenosti na radnicích obcí a měst v celých středních Čechách. Mezi ně patří i šéf středočeských sociálních demokratů Povšík, který současně působí i jako náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Podle jeho spolustraníků je ideální jeho kombinace zkušeností z regionální i celostátní politiky, protože řízení kraje je na pomezí obou.