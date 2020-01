Špinaví Lůzři se představí v nové sestavě

Po roce a kousek do mělnického klubu Stará Mydlárna zavítá kapela, která to dokáže pěkně rozbalit. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci Mezinárodního festivalu vína a jídla v létě loňského roku na mělnickém náměstí Míru.

Tři „lůzři“ se dali dohromady v únoru 2014 a již po několika měsících společného hraní nahrávají své první CD ve stylu „vše najednou na naživo“. Nástroje z 60. a 70. let, použité na této desce, přispěly k jejímu specifickému soundu. Na albu hostovali i renomovaní muzikanti Mirek Linhart a Sean Barry a má stručný název – „Špinaví lůzři“. Výsledkem byla skutečnost, že tehdy Rádio Beat každoročně vybírající svůj „nový objev roku“ mezi mladými kapelami snažící zároveň i propagovat její debutové album vyhlásilo právě tuto skupinu coby Objev roku 2015.

Tato tříčlenná kapela hraje staré americké i britské tradicionály ve vlastních úpravách a rovněž svoje originální verze rockové a bluesové klasiky 50 a 70. let. Nechybějí však ani vlastní autorské písně. Jejich tématem jsou takzvaní „houmlesáci“, balení děvčat a následné deprese či nechvalně známé pražské čtvrti. Kapela hraje v klubech po celé republice a samozřejmě nechybí ani na nejrůznějších rockových festivalech či dalších hudebních setkáních. Rovněž se skupina zúčastnila soutěže druhého ročníku obnoveného Československého beat-festivalu.

Avšak, jak se říká „změna je život“, tak se to týká i této hudební formace. Ke změně v kapele došlo přirozeným vývojem. Bubeník Tomáš Náprstek dal přednost rodině, protože mu přibyl radostný přírůstek do ní a baskytarista Vlasta Novák se vydal jiným hudebním směrem. A tak se kytarista, hráč na foukací harmoniku, zpěvák a lídr Lukáš Zita ocitl v kapele sám, ale naštěstí rychle našel náhradu a to přímo mezinárodní. Ze slunné Itálie pochází baskytarista Simone Serra a za bicími usedá rodák z USA Mike Scollon. Mike a Simone žijí v České republice žijí dlouhodobě. Mike má tady českou rodinu a Simone se zde rovněž již oženil.

Špinaví Lůzři v březnu loňského roku vydali online album s písněmi o internetových seznamkách, žižkovských čtvrtích, sličných zmrzlinářkách a dalších tématech ze života. Je postavené na písních s netradičními tématy a nese název „Lost dirty losers“, čili „Ztracení špinaví lůzři“. Jde o ztracené nahrávky, určené původně do odpadu, nicméně po třech letech se je podařilo úspěšně dotočit a vzniklo autorské album s vlivem americké muziky 60. let, ovšem převážně s českými texty. Hostuje zde pianista Jakub Doležal (člen jazzrockových kapel Jan Kořínek, Ondřej Pivec, ale i Vladimír Mišík a Hudba Praha), Mirek Linhart (Yo-Yo band, Žáha) a mladá brazilská zpěvačka Heloisa Fernandez,

A tak tento pátek 31. ledna od 21 hodin v mělnickém klubu zazní určitě i skladby tohoto alba.

