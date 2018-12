Derby proběhlo zcela v režii hostů

Ve čtvrtém utkání za sebou na hřišti soupeře to tentokrát mělničtí hokejisté neměli daleko. Vydali se totiž do blízkých Neratovic kde se v okresním derby střetli s tamními Buldoky. A opět jim to vyšlo. Zatímco v předcházejících zápasech přivezli nejprve jeden či dva body, nyní jich byl, stejně jako v prvním venkovním zápase v Poděbradech, plný počet. Domácí navzdory svému názvu byli naprosto bezzubí a prakticky soupeři dovolili vše. Nejvíce „řádil“ první útok Junioru kdy T. Havel vsítil dvě branky s dvěma asistencemi, jeden gól a tři asistence si připsal J. Šípek a D. Šubrt se trefil jednou a u dvou asistoval. Mělník tak po třináctém kole zaujímá třetí místo v tabulce Krajské ligy, kdy na vedoucí Čáslav ztrácí stále pouhé čtyři body a od druhého místa jej dělí pouze skóre. V neděli 16. prosince od 17.30 se Junior konečně opět představí na domácím ledě kde přivítá Rytíře z Vlašimi.

HC Buldoci Neratovice – HC Junior Mělník 1 : 8

Třetiny: 0:1, 1:5, 0:2

Sestavy:

Buldoci: 37. Šimek (Pokora, Štukheil) – 4. Šípek (T. Havel), 22. Macek (Šípek, Cicvárek), 24. T. Havel (Šípek, Šubrt), 29. Husák (Škarohlíd), 35. Šícha (Macek, Stinka), 36. T. Havel (Šubrt), 47. Šubrt (Šípek, T. Havel), 57. Šícha (Chvátal)

HC Junior: Vokurka (Fiala) – Chvátal, Arazim, Cicvárek, Kubica, Vaněk, Prejza, Kapoun, Novák – T. Havel, Šubrt, Šípek, Šícha, Macek, Stinka, Heran, Husák, Škarohlíd, Lenc, D. Litera

mar