Šťastná sedmička Němého Medvěda

Tolik let slaví hospůdka Němý Medvěd. Kdo zavítá na mělnické náměstí Míru jistě nepřehlédne vývěsní tabuli s hlavou tohoto zvířete. Avšak není to „pouze“ hospoda se zajímavým interiérem. Po dvou letech její existence začali majitelé vařit své vlastní pivo. A tak Vopičák, Kňour, Medvěd z Vídně a Brtník, což jsou příznačné názvy zdejšího pivka, slaví letos páté výročí! Přesně tolik let se sem lidé rádi vrací za tímto skvělým nápojem. Avšak nenabízí se tu „pouze“ výborné pivo či skvělé burgery mnoha druhů a velikostí, ale i duchovní potravu v podobě koncertů zajímavých kapel. Prostě je to místo kde je všem fajn.

Nejinak tomu bude i v pátek 23. srpna kdy od 20 hodin zde opět vystoupí tři kapely, které to zde rozjedou. Letošní pozvání přijala opravdová „pecka“. Západočeská kapela POVODÍ OHŘE vedená zpěvákem Jiřím Sochorem alias Sisim, který od počátku tisíciletí prošel garážovými rockovými kapelami Esgmeq nebo Esoasisi, se na zkoušce poprvé sešla roku 2016 a své první album vydala v loňském roce. A ihned velmi úspěšné, neboť sklízí jedno uznání za druhým. Její debut za desku roku vyhlásil časopis Full Moon, dále je nominována na cenu Apollo a dvě sošky může získat také na cenách Anděl. V kapele se potkávají tři různé věkové skupiny a členové tří v současné době známých kapel západočeské hudební scény. Týdeník Respekt před časem napsal, že jejich hudba spojuje intenzitu post-hardcorové hudby se špinavou romantikou country. Další kapela zde samozřejmě nesmí chybět, neboť sem neodmyslitelně patří. Mělnická skupina The Oxx se již stala stálicí české garage-punk-skate rockové scény a i tady to pořádně rozpálí. A konečně z Teplic dorazí kapela se zajímavým názvem. SORRY HOLKA! Vloni vydala své album „Krušný“, na němž jsou skladby zpívané v češtině. Ve zvuku formace se mísí grunge, indie. a ta celá devadesátá léta na klubové scéně.

A jak se stalo již tradicí, oslava narozenin poslouží i dobré věci. Dobrovolné vstupné půjde na podporu Chráněného bydlení DOMOV v obci Nebužely, jehož posláním je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením možnost žít ve společné domácnosti s podporou týmu asistentů. A to má také smysl!

Takže přejme k té šťastné sedmičce ať se stále daří a hosté mohou dále užívat zdejší pohostinnosti jak po stránce materiální, tak i duchovní..

mar