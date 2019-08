Na brandýském zámku se zjeví opravdové strašidlo

Snad každý hrad či zámek má svého ducha, který v nočních hodinách prochází komnatami a sklepeními. Ne jinak tomu bude i na zdejším zámku ve čtvrtek 22. srpna.

Duch sira Simona je vytržen z poklidné existence na anglickém zámku Canterville, kde už po staletí osvědčenými metodami úspěšně děsí generace svých potomků. Nový majitel, vyslanec Spojených států amerických, je osvícený muž, který nemá pro astrální jevy nejmenší pochopení. Strašidlo, vtělení evropské romantiky a nostalgie, je konfrontováno s představiteli Nového světa, kteří byli tehdejšími Brity vnímáni jako vulgární, přízemní zbohatlíci. Rubáš tečkovaný hřbitovní prstí, rezavá dýka a krvavá skvrna svádějí marný hoj s Pinkertonovým nedostižným cídičem a Tinkturou doktora Dobella. Naštěstí je tu ještě vyslancova dcerka, půvabná a laskavá Virginie, která příběh dovede až ke smírnému konci.

Představení pod širým nebem jsou oblíbeným letním cílem výletníků a milovníků kultury. Vedle Letních shakespearovských slavností nebo programu otáčivého hlediště v Českém Krumlově bylo možno vyrazit i na komedii Oscara Wildea „Strašidlo cantervillské“, jenž během července i srpna se představila v jedinečných kulisách devatenácti moravských a českých hradů a zámků.

V loňském roce to bylo právě toto představení, které se setkalo s velkým úspěchem a proto se letos opět vrátilo v původním obsazení a rozšířené do nových atraktivních lokalit. A tak se divákům představili v režii Jaroslava Kříže, Martin Zounar jako nový majitel zámku Hiram B. Otis, Bára Štěpánová v roli paní domu, a Martin Pošta se převtělil do postavy sira Simona de Cantervill, strašidla. Dále Hanka Sršňová v roli Lukrecie Otisové, manželky pana Otise, Dorota Paulik coby Virginie E. Otisová, starší dcery Otisových, Lukáš Toman Paclt jako vévoda James Bilton z Lockahmu a konečně Maťa Toman a Rozárka Tomanová zahrají úlohu nejmladších dětí Otisových. A služebnictvo je zastoupeno zajímavým doplněním trojice komtes, které tvoří vokální, hudebními cenami ozdobená, skupina Přelet M. S.

A tak všichni, kteří zavítají na zámecké nádvoří si od 21 hodin jistě prožijí krásný letní večer a odnesou si skvělý kulturní zážitek.

mar