Blues před Dírou spěje již do svého finále

Prázdniny se nachylují do svého závěru a nimi i pravidelná páteční setkávání v mělnickém podloubí před vyhlášeným barem Díra. I letos měli návštěvníci možnost si poslechnout skvělé muzikanty, kteří ještě více zpříjemnili horké letní večery. Opět nechyběli tradiční hosté jako výborný kytarista Justin Lavash, jehož skvělá sóla se setkávala s bouřlivým aplausem, podobně jako u dalších kytaristů Michala Beneše s jeho skupinou Blue Mood či Miloše Svobody v triu Mo/Fo Cat Clarion. Dalším stálým a zejména milým hostem bylo Petra Börnerová Trio. To jest společný to projekt české zpěvačky Petry Börnerové a jejího manžela slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého kdy za bicími se už prakticky zabydlel jejich syn Tomáš jehož skvělá sóla vyvolávají nadšení posluchačů. Nechyběl samozřejmě ani „domácí“ skvělý klávesista Tomáš Homuta se svými přáteli, který zde opět navodil tu správnou bluesovou atmosféru..

Bohužel všechno jednou skončí. A to týká i těchto hudebních večerů. A jak se již stalo tradicí tato setkávání 23. srpna završí sdružení Baťa a Malá parta. Tuto hudební formaci kromě všeobecně známého muzikanta Petra „Bati“ Kundráta tvoří vynikající saxofonista Jarda Jeřábek a neméně skvělý kytarista Tomáš „Elvud” Hádek.

Není proto žádných pochyb, že i tento poslední letošní večer pod starobylým mělnickým podloubím bude plný pohody, kterou dokáží vytvořit lidé naladěni na stejnou strunu. A samozřejmě se budeme těšit i na další tato skvělá setkávání v tom příštím roce.

mar