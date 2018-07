Kokořínský triatlon opět startuje

Dalším tradičním sportovním počinem, který probíhá v Kokořínském údolí je amatérský závod na krátké trati (1,5 km plavání, do 40 km na kole a desetikilometrový běh). Je to akce skutečně ryze amatérská, neboť jsou vyloučeni profesionální aktivní triatleti. Závod je proto spíše testem vlastních sil a pohledem pravdě do očí ohledně fyzičky a také tradičním společenským setkáním. Koná se každým rokem druhý červencový víkend na Kokořínsku – Mšensku. Ne jinak tomu bude i letos.

Start XXIV. ročníku se uskuteční v sobotu 14. července v 10 hodin skokem do rybníka Harasov němž proběhne první část závodu.

Od loňského roku však triatlon doznal určité změny, protože se stal se závodem terénním. Z tohoto důvodu se doporučují horská kola a samozřejmě i helmy.

mar