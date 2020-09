Stará mydlárna zahajuje sezonu, a bude to nářez…

Prázdniny nám skončily a mělnický hudební klub opět otevírá své brány kapelám i milovníkům zajímavé muziky. A hned první setkání bude pořádný nářez! V sobotu 5. září se zde od 20 hodin představí čtyři kapely jenž to pořádní rozpálí při „Punk-rumovém párty. Z města Hroby (známé především z historie kdy zde byl postaven a vzápětí zbořen protestantský kostel což bylo též záminkou k pražské defenestraci v roce 1618) dorazí skupina Gravetherapy. Kapela zahájila svou činnost v roce 2008, a o deset let později vydala EP se čtyřmi songy, ale ve svém repertoáru toho má samozřejmě víc. Řepínskou kapelu Rozšláplý Kecky pravidelným návštěvníkům Mydlárny není třeba ani blíže představovat. Právě zde měla svoje první veřejné hudební vystoupení a pokřtila své první album. Z Mníšku pod Brdy dorazí kapela 008. Tato punk-rocková skupina, jenž má větší číslo nežli legendární James Bond byla založena v roce 2011 a za dobu své devítileté existence nahrála tři studiová alba. A konečně čtvrtá kapela zde rovněž není poprvé. Hořovická skupina Knedlofil se zde představila již v únoru loňského roku. A opět to rozjede jednak proto, že letos oslavila páté výročí své existence a rovněž aby splnila své upozornění, že hrají: „Jen pro silné povahy, někomu se může zvednout žaludek….“

Tak se máme na co těšit a zvláště příznivci „známky punku“ si to pořádně užijí!

mar