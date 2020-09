Kam vyrazit o víkendu?

I první zářijový víkend nabídne řadu aktivit. Uskuteční se rozličná sportovní klání, na své si přijdou děti a dospělí si budou moci ochutnávat dary našich vinic i v podobě burčáku. Co si více přát. Akorát aby vše vyšlo a především i počasí všem přálo….

LIBČICE NAD VLTAVOU

Memoriál Jiřího Pospíšila

Sbor dobrovolných hasičů Libčice II – Letky vznikl v červnu 1882 a jeho činnost trvá bez přerušení do dnešních dnů. V současné době se sbor aktivně zúčastňuje různých soutěží v požárním sportu a také pravidelně ples či různé další společné akce. Vždy na počátku září pořádá i „Memoriál Jiřího Pospíšila“ jehož už 27. ročník se uskuteční v sobotu 5. září.

Tato již tradiční soutěž v požárním sportu proběhne na náplavce u libčického přívozu. Od 10 hodin, zde oddíly hasičských sborů předvedou svojí zdatnost a připravenost k záchraně materiálních hodnot a samozřejmě i lidského života. Pro nejmladší návštěvníky je připraven dětský koutek a pro všechny bohaté občerstvení.

MŠENO

Setkání s loutkami u studánky

Uplynulo již devět let kdy zde byla opět zprovozněna místní studánka. Od té doby Okrašlovací spolek Mšeno a okolí u ní vždy pořádá na začátku září akci věnovanou dětem. Každoročně se zde koná setkávání s pohádkovými bytostmi a doprovodným programem. Ne jinak tomu bude i letos. V sobotu 5. září od 14 hodin se tak u Hlovecké studánky uskuteční další setkání s těmito dřevěnými herci. Není pochyb, že je tak čeká opět skvělé sobotní odpoledne.

ROUDNICE NAD LABEM

Projektový den pro žactvo

Prázdniny skončily a nastávají opět školní povinnosti. Aby však tento nástup byl trochu ulehčen, tak Galerie moderního umění se otevře školním skupinám všech věkových kategorií. A to hned na začátku školního roku v pátek 4. září. Výtvarné dílny, animace a workshopy připraví studenti Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem a Ateliéru VÝTVARKA. V prostorách výstavního sálu, ve výtvarném ateliéru a v parku před galerií bude několik stanovišť, které mohou žáci a studenti ve skupinách navštívit a postupně se vystřídat v různých činnostech.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Pozvání na Volejbalový turnaj

Každoročně již od roku 2003 se ve Lhotce na přelomu srpna a září koná volejbalový turnaj. Akce probíhá na asfaltovém hřišti, což není úplně typický volejbalový povrch, ale to nic nemění na tom, že hráči předvádějí skvělou podívanou. Turnaje se průměrně účastní 5-6 družstev z důvodů úspory času, protože se hraje jen na jednom hřišti. Hrají proti sobě smíšené týmy, což znamená, že v týmu musí hrát nejméně dvě ženy. K turnaji je zajištěno občerstvení

a nějaké ty nápoje pro lepší zábavu dospělých. A tak se již ten osmnáctý ročník uskuteční 5. září od 8.30 hodin.

MÁSLOVICE

Posvícenské vinobraní

Příznivci dobré zábavy si v sobotu 5. září opravdu přijdou na své. Čeká je totiž velmi bohatý program složený z nejrůznějších soutěží, atrakcí a kulturních akcí. Konat se bude soutěž jedlíků posvícenských koláčů a hroznů vína či běh s máslem. K vidění bude stloukání másla, korková dílna na špunty a drátenická dílna. Určitě zaujme, zvláště kuchařky, Vaření s Markétou Hrubešovou, v němž tato známá herečka předvede své kulinářské umění. A že je to vinobraní, tak bude bohatý výběr dobrých vín, burčáku i medoviny, jenž nabídne Bakhus se svým doprovodem. Pro děti jsou připraveny atrakce a divadelní představení v podobě „Vodnické pohádky“. K dobré pohodě přispějí hudební kapely jako například Pražský Ukulele Band, Tři Bílé Vrány či Máslovické drnkačky. A od 19 hodin začne taneční zábava se skupinou Bureš Míra Miniband.

BŘEZINĚVES

Přijďte si zatančit při dechovce

Milovníci tohoto žánru si jistě přijdou na své v neděli 6. září. Restaurace Trattoria Famiglia od 13 hodin bude hostit 4. ročník Dechovkového festivalu. Vystoupí zde hudební formace Žižkovanka, Malá muzika Nauše Pepíka a všechny milovníky staropražským písniček potěší populární kapela Šlapeto! Není tak pochyb, že kromě poslechu si mnozí i zatančí a zazpívají.

LÍBEZNICE

Pozvání na degustaci darů našich vinic

Líbeznické vinné slavnosti 2020 se uskuteční v sobotu 5. září od 14 hodin na Mírovém náměstí. Již tradiční akce přinese možnost ochutnat produkci od předních českých, moravských i evropských vinařů, gastronomický zážitek i dobrou hudbu k tanci i poslechu. Novinkou letošního ročníku bude degustační soutěž. Přijďte si vychutnat den plný skvělého vína, výborného jídla a příjemné hudby.

Sportovní odpoledne

No a o den později si na své přijdou nejmladší občané Líbeznic i okolí. Je pro ně připraveno sportovní odpoledne, jenž se uskuteční v neděli 6. září od 14 do 18 hodin v Areálu zdraví. Děti ve věku 1 – 15 let se mohou těšit na sportovní soutěže o ceny, jízdu na ponících, cukrovou vatu a další potěšení. Prostě si to užijí všichni….

DOLNÍ BEŘKOVICE

Pozvání na taneční zábavu

Pořadatelé akce “JENTAK-RACE” zvou na taneční zábavu, která se koná v sobotu 5. září od 20 hodin na hřišti v Dolních Beřkovicích. K poslechu, ale hlavně k tanci zahraje kapela ECHO 91 což je taneční orchestr ze Starého Kolína. Historie kapely sahá až do roku 1991, kdy její zakládající členové, Miroslav Beneš (bas. kytara, zpěv), Pavel Doležal (bicí, zpěv) a Karel Civín (klávesy). Od té chvíle chuť členů pracovat a tvořit rostla s každou akcí. Pilná práce, nespočet zkoušek a řada nových písniček byla odměněna stoupajícím zájmem pořadatelů o služby kapely. V následujících letech se kapela rozrostla o nové členy a začala

hrát na akcích jako jsou maturitní plesy, firemní večírky i velké letní open air zábavy. Prostě je tím pravým společníkem pro dobrou zábavu.