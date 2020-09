Navštivte Výstaviště v Lysé nad Labem

Hned dvě zajímavé akce se budou konat o tomto víkendu na zdejším Výstavišti. Zájemci si zde budou moci vybrat a zakoupit nové vytápění na zimu. A především příslušnice něžného pohlaví zaujme výstava „královen podzimu“ jiřin. Na své si přijdou i zahrádkáři a v neposlední řadě i příznivci dechovky.

Prostě docela dobrý tip na víkend…

Až se zima zeptá….

Je to tak. Zima pomalu klepe na dveře a proto již 26. ročník výstavy „Domov a teplo“ nabídne od 4. do 6. září pestrý výběr topidel, jenž teplem zútulní naše domovy. Odborníci opět poradí s výběrem nového kotle, kamen a vším, co k vytápění patří. Za výhodné ceny bude možnost nakoupit krbová kamna, krbové vložky, kotle, podlahové vytápění, tepelná čerpadla, radiátory, ohřívače vody, kamnářský materiál nebo tepelné izolace. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si řadu novinek – teplovodní kotel Rojek v 5. emisní třídě pro spalování dřevních pelet, nejprodávanější tepelná čerpadla NIBE, které vytváří kompletní systém pro efektivní vytápění a ohřev teplé vody, jenž je možné dále rozšířit např. o ohřev bazénu, chlazení apod. Vystaven bude jediný český litinový automatický kotel splňující EKOdesign, přestavbové sady na kotle, kondenzační kotel s vestavěným bojlerem a další vychytávky zajišťující teplo pro váš domov. Druhá část výstavy bude tradičně věnována pěknému bydlení. Celá řada firem nabídne nábytek, sedací soupravy, postele, dveře, tapety, bytový textil a dekorace. Prostě abychom se mohli vracet ze zimy do útulného prostředí svých domovů.

Jiřinkové slavnosti

Tato akce má dlouholetou tradici a není bez zajímavostí, že na jedné z nich se stala jejich „královnou“ tehdy mladičká Božena Němcová. Jiřiny jsou poklad podzimní zahrady. Vypadají křehce, ale jsou otužilé a pokvetou až do prvních mrazů. Na 20 000 odrůd již bylo vyšlechtěno a mnoho z nich jich uvidí návštěvníci na 8. ročníku Jiřinkových slavností od 4. do 6. září na zdejším Výstavišti. Pestrobarevnou krásu aranžmá Ing. Vlastimila Šindeláře možno shlédnout v přízemí haly A1. Koupěchtiví návštěvníci si vyberou na zahradnických trzích, jak pěstovat jiřinky poradí odborní pěstitelé z celé republiky. Pod patronací časopisu Receptář, vystoupí v doprovodném programu známé osobnosti a na své si přijdou milovníci dechovky. A tak ono babí léto přivítejme ve znamení těchto krásných květin.

mar