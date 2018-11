Festival SNOF FILM FEST zamíří i do Mšena

Od roku 2011 od října do prosince ve více než 200 českých a slovenských městech probíhá tento festival, který přináší ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce. Diváci se tak mohou těšit na celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních aktivitách.

Ne jinak tomu bude i ve Mšeně, kde se v sobotu 24. listopadu v místní sokolovně uskuteční projekce šesti snímků s touto tématikou a určitě mnohé naladí na nastávající zimní radovánky.

PROGRAM

15:10 Lapin Kulta (ČR, 9 minut)

Jarda se vydává po stopách své studentské cesty po Laponsku, vyměnil loď za lyže, léto za zimu, plavky za péřovku. Při přechodu severských zamrzlých řek a jezer vzdoruje mrazivým nocím i nečekanému oteplení. Je za to však odměněn nezapomenutelnými chvílemi v obklopení bílými pláněmi pokrytými sněhem, okamžiky dětské radosti, ale i klidem, který už jinde než v divočině nalézt nejde.

15:20 Into Twin Galaxies (Rakousko, 51 minut)

Tři dobrodruzi, Sarah McNair-Landry, Erik Boomer a Ben Stookesberry před sebe kladou nelehký cíl. V mrazivých končinách Grónska, poblíž Baffinova zálivu, je dosud neprozkoumaná řeka. Je to nejseverněji položená řeka, kterou kdo kdy sjel na kajaku. Za pomoci snow kitu se trojice vydává napříč polární pustinou za 1000 km dalekým snem, který spatřili do té doby pouze na satelitních mapách. 16:10 – 16:40 Přestávka 16:45 Freezing (Velká Británie, 22 minut) Když se řekne surfování, většina z nás si představí písečnou pláž, moře, slunce, pohodu. Málokdo už ale spojuje to slovo s arktickou krajinou. Někdo přeci – kamarádi Jamie a Jeremy vyráží do islandského městečka Grindavik, kde hodlají čelit studeným a nelítostným vlnám Atlantiku.

17:10 In Gora (Francie, 44 minut)

Být digitálním nomádem je dne snem spousty mladých lidí. Val a Tim si ho splnili. Žijí ve žlutém americkém školním autobusu, který si upravili na pojízdný hostel a v něm objíždí svět. Žene je především hledání nedotčeného prašanu na horských úbočích. Spolu s nimi se na měsíční putování vydává parta lyžařů a snowboardistů z the Picture Family. Jejich cílem je najít to nejlepší ježdění po cestě napříč Rakouskem, Slovinskem, Bulharskem, Makedonií a Černou Horou.

17:55 – 18:30 Přestávka

18:30 Kámen, nůžky, Vagus (ČR, 30 minut)

Vrcholový sport je jiný svět. Jsou to dril, pot, peníze, doping, reklama, média a zase jen tvrdý trénink. Zbývá mezitím čas na radost z pohybu? Naštěstí ještě pořád je řada sportovců, pro které je sport víc potěšení než byznys. Jak probíhá příprava tréninkové skupiny bývalého českého reprezentanta ve sjezdu na lyžích Ondřeje Banka? Koho má kolem sebe, kdo maže lyže a kdo myje nádobí? Nahlédněte pod pokličku soustředění na svazích Jižní Ameriky, v Chile.

19:00 Frozen Road (Velká Británie, 25 minut)

Ben Page cestuje po světě pouze s pomocí svého kola a zkušeností. Snímek Frozen Road sleduje jeho cestu zimní Kanadou od jihu k severu. Hledá nejen dobrodružství krásnou krajinu, ale i dokonalou samotu. Navzdory nepřízni počasí a nástrahám osudu prostupuje divočinou a dochází ke zjištění, že tato cesta má však daleko do romantických představ z této krajiny.

