Soutěžní přehlídka amatérských souborů připomene významnou rodačku

Neratovický Společenský dům přichystal pro všechny příznivce divadla velké překvapení. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a jeho příspěvkovou organizací Nipos-Artama a za významné podpory vedení města a Středočeského kraje se totiž po téměř 30 letech podařilo obnovit dávnou tradici soutěžních divadelních přehlídek v Neratovicích. Díky roční usilovné práci tak Neratovice získaly právo hostit certifikovanou postupovou divadelní přehlídku, která ve čtyřech dnech představí to nejlepší z českého amatérského divadla. Diváci se mohou těšit především na komedie a rodinná představení. A to po čtyři dny od 11. do 14. listopadu, kdy ve čtvrtek a v pátek od 19 hodin, a v sobotu i v nevsedli již od 9 hodin mohou zhlédnout soutěžní inscenace.

Název neratovické soutěžní přehlídky „Divadelní salon paní Ljuby“ odkazuje ke zdejší slavné rodačce a výrazné osobnosti české divadelní kultury – Ljubě Hermanové. Její umělecký život prošel dlouhou cestu spolu s dějinami našeho státu: od 1. republiky, přes 2. světovou válku, komunistický převrat, Pražské jaro, normalizaci, Sametovou revoluci až k rozdělení republiky na Česko a Slovensko. Ten byl zároveň často plný protikladů, absurdit i paradoxů, přesto ale paní Ljuba, která se v Neratovicích před 108 lety (23. dubna 1913) narodila, svým mnohostranným uměleckým talentem téměř 60 let silně ovlivňovala český kulturní život. Kořeny Ljuby Hermanové dnes v Neratovicích připomínají dvě pamětní desky. Jednu najdeme na jejím rodném domě v Nádražní ulici č. 27, druhá – mozaika s mottem její nejslavnější písně „Život je jen náhoda“ od neratovické výtvarnice Jany Voldřichové byla u příležitosti jejích stých narozenin odhalena v průčelí Společenského domu. Začínala jako operetní diva, hrála v Osvobozeném divadle a natáčela filmy s Voskovcem a Werichem. Po válce pak jako hvězda Hudebního divadla v Karlíně úzce spolupracovala s Oldřichem Novým nebo Jiřím Frejkou. Stála u zrodu legendárního Divadla Na zábradlí, kde pro ni texty i hry rovněž psal Václav Havel. Působila zde i jako přední členka Pantomimy Ladislava Fialky. Od 60. let 20. století se věnovala především interpretaci šansonu a populárních staropražských písní. Do uměleckého nebe odešla právě před 25 lety 21. května 1996.

Protože je Divadelní salon paní Ljuby přehlídkou soutěžní, nejlepší soubory a inscenace obdrží nominace či doporučení k účasti na národních přehlídkách ve Volyni a Rakovníku, bude mít samozřejmě i svou odbornou porotu. Ta posoudí shlédnuté inscenace a výkony a následně je ohodnotí na rozborových seminářích. Semináře, které se budou konat vždy po každém představení v Neratovickém jazzklubu, jsou přístupné jak zúčastněným souborům, tak široké veřejnosti a jejich smyslem by měly být především reflexe odborníků i divácké veřejnosti, které v umělecké práci vedou ke zkvalitnění tvorby a otevírání nových cest a pohledů amatérských divadelníků. Závěrečné hodnocení, udílení cen a slavnostní závěr přehlídky pak všechny zúčastněné a diváky čeká v neděli 14.11. v 18:30 v Divadelním sále Společenského domu.

Vstupenky na jednotlivá soutěžní představení přehlídky v jednotné ceně 85,-Kč můžete zakoupit již nyní v pokladně Společenského domu nebo on-line na www.spoldum.cz. Pokud se ale rozhodnete navštívit více jak dvě představení přehlídky, zajímavou alternativou jednotného vstupného jistě bude zvýhodnění v podobě speciální abonentky, díky které můžete za pouhých 200,-Kč navštívit představení všechna. Toto předplatné lze zakoupit pouze v pokladně Společenského domu

Spoldum (mar)