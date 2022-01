O první Swingový večer se postará Elena Sonenshine & Jocose Jazz

Ano, je to tak. První Swingový večer v novém roce bude patřit vystoupení brněnské rodačky Eleny Sonenshine s kapelou Jocose Jazz, jenž se do mělnického Masarykova kulturního domu vrací po půl roce. V červenci zde totiž zahráli v rámci Mělnického kulturního léta.

Zvuku skupiny Jocose Jazz dominuje hlas české jazzové zpěvačky, která studovala na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Tato brněnská rodačka, kterou mnozí znají pod původním jménem Suchánková patří k naší jazzové špičce. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v oboru zpěv a v roce 2003 získala stipendium na proslulé Berklee College of Music v americkém Bostonu. Pravidelně vystupuje na jazzových festivalech v zahraničí a její vynikající debutové album „You Go To My Head" dokonce vyšlo přímo v USA. Elena účinkovala v letech 2005 a 2009 v koncertní sérii „Jazz na Hradě", v roce 2005 objela celou Českou republiku jako velvyslanec Philips International Jazz Festivalu, o rok později koncertovala na festivalu Pražské jaro, v letech 2007 a 2008 opět pobývala částečně v USA. Věnuje se i pedagogické činnosti v Mezinárodni jazzové dílně v Praze.

V roce 1996 založila spolu s kytaristou Mirkem Linkou kapelu Jocose Jazz. Kromě nich na piano hraje Vladimír Strnad, na kontrabas Petr Dvorský a za bicími usedá Brano Křížek. Výjimečné napojení mezi zpěvačkou a jejími spoluhráči je dáno právě dlouholetou spoluprací. Takřka empatická souhra vynikne zejména v častých a objevných improvizačních pasážích. Elena a její muzikanti pravidelně koncertují na i jazzových festivalech v zahraničí. Repertoár Jocose Jazz obsahuje jak vlastní skladby včetně zajímavých jazzových úprav lidových písní, tak klasické standardy od A. C. Jobima, T. F. Wallera a H. Silvera, vždy přizpůsobené stylu a nástrojovému obsazení seskupení.

O tom se jistě přesvědčí návštěvníci první středu v novém roce 5. ledna od 19.30. Bude to určitě skvělý úvod do hudebních akcí v mělnickém kulturním domě.

