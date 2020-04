Náročná rekonstrukce plavebních komor pokračuje

Z vyhlídky za mělnickým zámkem kromě soutoku Labe s Vltavou návštěvníky zaujme pohled na laterální kanál (mnozí „přespolní“ si jej pletou se zmíněným soutokem) se secesní stavbou plavebních komor. Tato již národní technická památka byla postavena v letech 1902 – 1905 kdy byla uvedena do provozu, takže letos oslaví 115 let svého trvání. Sestává se ze dvou plavebních komor umístěných vedle sebe. Rozměry komor činí 137 × 20 metrů a 73 × 11 metrů. Plnění i vyprazdňování komor vodou probíhá pomocí obtokových kanálů podél celé jejich délky. Část původního technického vybavení zdymadla je vystavena vedle plavebních komor. V současnosti jsou ovládací mechanismy hydraulické a počítačově řízené.

V červnu 2019 zahájeny stavební úpravy plavební komory, při kterém bude přidán zdvihací mechanismus, který umožní proplout vyšším lodím. Jelikož se jedná o technickou památku je stavba stále pod dohledem památkářů a historické stavební kameny budou navráceny na původní místo. Že se jedná o stavebně náročnou práci o tom hovoří vedoucí celé stavby Josef Špaček: „Technicky náročné bylo určitě zbourat most přes dolní ohlaví plavební komory. Naši předkové určitě nepočítali s tím, že se někdy v budoucnu bude most rozebírat a provedli jej tak pečlivě, že pokud bychom jednotlivé kameny od sebe neodřezávali, nebyli bychom schopni je zachovat. Systém per a drážek, zazubování a kotvení byl tak dokonalý, že s kameny nešlo bez poškození ani pohnout.“

A nyní zde byla osazena nová vrata v pravé plavební komoře. Takže tento historický objekt dostane unikátní systém zvedání mostovky nad komorou svisle na hydraulických pístech. Plánované dokončení stavebních prací je rok 2021.

Foto: Josef Ambros