Nová rodinná stolní hra „POZNEJ MĚLNÍK“

Již víc jak měsíc jsou děti uzavřeni mezi čtyřmi stěnami svých domovů a kromě učení již neví jak se zabavit. Sezení u počítačů a tabletů mnohé již omrzelo a další stolní hry jsou už obehrané. A tak Mělnický osvětový a okrašlovací spolek přišel se skvělým nápadem. Připravil hru pod názvem „Poznej Mělník“, kterou může hrát celá rodina. Její pravidla jsou velmi jednoduchá, je určena pro 2 až 4 hráče ve věku od 6 do 99 let. Hra „Poznej Mělník“ provede hráče městem Mělníkem. Seznámí je s místními památkami a turistickými zajímavostmi, které lze na Mělníku navštívit nebo spatřit. V průběhu hry hráči poznají také některé architektonicky cenné stavby i sochy významných osobností. Hra obsahuje čtyři originální dřevěné figurky a není ke hraní potřeba hrací kostka. Autorem hry je mělnický kronikář a předseda spolku Martin Klihavec známý coby autor vystřihovánek mělnických pamětihodností. Fotografie mělnických objektů pořídili Jiří Čermák a známý dokumentarista všeho dění v našem městě Karel Lojka. Vydání hry finančně podpořilo Město Mělník. Až stát, vláda a koronavirus dovolí, bude hra k dostání v mělnickém Turistickém informačním centru v ulici Legionářů. To je však sice nyní bohužel stále zavřené, ale je zde možnost si hru objednat. Pokud máte o tuto novou mělnickou hru zájem, můžete si ji objednat na e-mailu spolku: moosmelnik@seznam.cz. kde uvedete svoje jméno, adresu, telefon a požadovaný počet kusů hry. Cena jedné hry je 150 Kč. Hra pak bude v co nejkratším termínu členy Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku doručena. Na území města Mělníka jsme pro vás připravili rozvoz zdarma, budete platit jen cenu hry. Platba je možná pouze v hotovosti při předání.

A v případě zájmu, je možno si objednat i některé další věci (například výše zmíněné vystřihovánky), které spolek vydal. Prohlédnout si je můžete na: http://moosmelnik.cz/spolekvydal.html . Cena jednotlivých výrobků, pokud jsou ještě skladem,bude sdělena po dotazu v e-mailu.

MOOS (mar)