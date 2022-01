Oblíbená show míří na turné a první zastávkou budou Neratovice!!!

„Partička“. Jedná se o improvizační show, které znají mnozí z televize Prima. Základem jsou čtyři herci, kteří improvizují při různých hrách jejichž témata určují sami diváci. Nyní se tato „parta“ vydává na turné po vlastech českých. A bude to moc krutě přísná show! Ale hlavně hromada legrace. Jak scénky této povedené „partičky“ dopadnou, nikdo dopředu neví, je to vždy velkou neznámou nejen pro samotné aktéry, ale i pro publikum. Geňa je v životní formě a hádá ještě lépe než kdy předtím! A je to také hlavně o Vás! Bez pomoci publika by to prostě nebyla ta správná Partička!

A jak takové trápení bavičů vypadá? Nevěříte, že se jedná o opravdovou improvizaci? Chcete se i Vy stát součástí některé z her? Na Geniální Geňovu párty však může přijít i Váš nápad! A nebo se někdo z přítomných diváků stane našim spojencem a pohlídá třeba právě Ríšu v zákulisí před párty! Kdo bude nespokojený režisér? Na to vše a mnoho dalšího najdete odpověď na nové Partičce, kterou nyní tvoří – Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák a Marian Čurko…a možná taky nějaký zajímavý host…

Takže tato zbrusu nová sestava Partičky se představí v pondělí 10. ledna 2022 ve 20 hodin v neratovickém Společenském domě!

Bedřich Marjanko