Mělnická galérie představí další zajímavou výstavu

Ve čtvrtek 17. února bude ve zdejší Galerii Ve Věži zahájena výstava „Fotověž 2022“.

Své fotografie zde bude vystavovat hned osm autorů.

Tomáš Lorenz pracuje jako správce IT. Nejraději tvoří akční fotografie, a vše co s tím souvisí. Jsou to především svatby, reportáž a sport. Poslední dobou ho baví propagační a produktová fotografie.

Petr Luňák pracuje v marketingu, věnuje se produktové, reportážní, umělecké a makrofotografii.

MgA. Miroslav Pásek absolvoval obor fotografie na pražské FAMU. Dnes fotograf na volné noze a kameraman, věnuje se především dokumentární, portrétní a reklamní fotografii.

Boris Stojanov je známý mělnický fotograf, tiskař, copywriter. Baví ho tvořit za jakýmkoliv účelem, pro radost i pro peníze. Jeho nestálá blíženecká povaha jej vláčí napříč žánry, styly, bez konzistentního cíle.

Dana Šubová vystudovala hospodářskou ekonomii a nyní je fotografkou na volné noze. Nejraději fotí miminka, svatby a samozřejmě svoji dceru.

Petr Raist Šťastný je další známá mělnická osobnost, designer, grafik, animátor, organizátor a patriot. Je tvůrcem celé řady propagačních materiálů města Mělníka – plakáty či různé doplňky s dominantami města. Nejraději fotí na Kokořínsku a Mělnicku.

Martin Štěpnička vystudoval hotelovou školu a celý život pracuje v gastronomii. I když ho focení částečně živí, je pro něj únikem z hektické práce. Nejraději fotografuje přírodu, rád vstává na východy slunce, v létě fotí bouřky a jiné rozmary počasí.

A konečně Kamil Zachar pracuje v oblasti IT a focení se věnuje několik let. Žánry, které ho baví, je dokument a pohyb.

Takže obdivovat snímky zdejšího města a krajiny, která ho obklopuje, mohou návštěvníci až do 27. února.

