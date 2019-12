Ve Staré Mydlárně se bude vzpomínat

A to na muzikanty, kteří se předčasně odebrali do hudebného nebe. Ale nebude to vzpomínání smutné, vždyť skvělá muzika vždy rozdává radost.

V příštím roce, konkrétně 18.září, si připomeneme padesát let kdy ve věku pouhých 27 let zemřel Jimi Hendrix. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů v historii rockové hudby. Po počátečním úspěchu v Anglii dosáhl světového věhlasu zejména díky vystoupení na popovém festivalu v Monterey v roce 1967. V roce 1969 byl hlavní hvězdou festivalu Woodstock, jehož kulatiny jsme si připomínali letos.

K nastávajícímu výročí úmrtí této kytarové legendy Trio Martini Van Band tak přiblíží jeho tvorbu. Tuto hudební formaci tvoří kytarista a zpěvák Martin Ivan, baskytarista Miroslav Válek a za bicími sedí Michal Daněk. Marin Ivan se narodil v Banské Bystrici a od roku 2002 hraje v pražských jazzových klubech. S Michalem Pavlíčkem spolupracoval v pořadu ČT „Na Kloboučku“. Pak vstoupil do BSP (Ota Balage, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček). Dále hrál na turné s první Superstar Anetou Langerovou. Do roku 2006 vystupoval ve formaci Michala Pavlíčka Trio v této sestavě: Michal Pavlíček – kytara, Miloš Meier – bicí a Martin Ivan – basa. Rovněž doprovázel známé hudebníky jako je Lenka Dusilová, Jana Koubková, Matěj Ruppert, Tomáš Hájíček, Bára Basiková, Kamil Střihavka, Načeva, Vilém Čok, Noid Bárta či Vojtěch Dyk. a vystupuje v kapele Precedens. Momentálně vystupuje v souborech Kamila Střihavky Leadera, triu Michala Pavlíčka, Tango s Mírou Imrichem, B.S.P, a rocková opera v Holešovicích v divadle milénium.

A tak v pátek 29. listopadu zde zazní repertoár zaměřený na tvorbu Jimiho Hendrixe ale dojde i na tu autorskou.

No, a o den později se zde vzpomeneme na mělnického muzikanta a člena skupiny Postižená oblast Marka Vojtíška, jenž před deseti lety podlehl zákeřné chorobě. Jeho kamarádi tehdy chtěli nějakým způsobem uctít jeho památku a tak se rozhodli uspořádat na jeho počest turnaj ve hře Člověče nezlob se!. A tak se zrodil „Memoriál Marka Vojtíška“.

První ročník se konal hned po jeho odchodu v Hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu kdy zde po ukončení turnaje vystoupila kapela Už jsme doma. A další ročníky se již uskutečnily právě ve zdejším klubu Stará Mydlárna. A ne jinak tomu i letos. V sobotu 30. listopadu si jako obvykle ve 14 hodin účastníci zasednou ke stolům s políčky a figurkami této všeobecně známé hry, a rozjede se tak jubilejní X. ročník tohoto memoriálu Po 19 hodině dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů a po něm odstartuje tradiční koncert, na němž vždy zahrají zajímavé hudební formace.

A jelikož se jedná i jubilejní setkání, tak i muzika bude mimořádná. Ještě koncem šedesátých let založil Mejla Hlavsa kapelu The Plastic People Of The Universe a byla jednou z prvních, která vědomě vstoupila do psychedelických vod s takovou razancí, že získala brzo statut profesionálních hudebníků. Ovšem po okupaci se v roce 1968 všechny naděje rozplynuly a protože Plastici nebyli ochotni akceptovat požadavky doby, ostříhat se, změnit název a do repertoáru aspoň občas zařadit píseň sovětského autora, v roce 1970 ztrácejí statut profesionálů. Další osudy jsou všeobecně známé. Avšak po rozpadu kapely v roce 1988 vzniká na jejích základech skupina Půlnoc. Ta odehrává několik málo koncertů zejména v Praze, první v červnu 1988, ale během listopadových dnů roku 1989 se samozřejmě všechno mění. Hlavsovi a jeho kamarádům z hudebního disentu se dostává satisfakce, hraje se v Lucerně i v Bílém domě. Půlnoc ještě do roku 2003 pokračuje, zlomem je možnost – jako snad jediné kapely z bývalého východního bloku – natočit v USA regulérní desku. Album City Of Hysteria vychází, ale Půlnoc se po jejím natočení pod komerčním tlakem takřka rozpadá, a po změnách v původním obsazení už nedosáhne dřívější přesvědčivosti. Skupina Půlnoc obnovila svoji činnost koncertem k 10. výročí úmrtí Mejly Hlavsy dne 8. ledna 2011 v pražském Paláci Akropolis. Repertoár Půlnoci tvoří výhradně Hlavsova hudba, která zazní i zde.

Avšak to není zdaleka vše. Koncert doplní ještě další kapela z nedalekých Byšic. DIN vznikla v roce 2002 v prostorách tamějšího Starého mlýna což je možná také důvod její stylové nezařaditelnosti. K historii kapely patří také spolupráce s Květoslavem Dolejším, pořádání hudebních večírků či jamsession. I jí se nevyhnuly personální změny a dokonce rozpad skupiny.V prosinci roku 2018 se opět schází jádro DIN a jejich přátelé, aby nazkoušeli některé starší a pár nových skladeb. A od letošního jara opět koncertují.

Takže víkend v mělnickém klubu je tase pořádně nadupaný!

