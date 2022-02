Na kus řeči s … Naďou Konvalinkovou

Další letošní setkání tohoto již oblíbeného cyklu bude patřit další zajímavé osobnosti z hereckého světa, jenž se těší sympatiemi diváků.

A tou je Naďa Konvalinková! Po absolvování gymnázia kde zároveň hrála v dramatickém kroužku, poté nastoupila na DAMU, obor herectví absolvovala v roce 1973. Následovalo první angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni (1973-1976), kde vynikla v roli Markétky ve hře „Urfaust“, téměř dvacet let pak byla hereckou oporou Městských divadel pražských (1976-1994). Na tomto jevišti se uplatnila například ve hrách „Dámská jízda“, „Lesní panna“, „Loupežník“, „Mladý muž a bílá velryba“, „Nejkrásnější válka“ nebo „Černí baroni“. Od roku 1994 je na volné noze a tak hostuje například v Hudebním divadle Karlín, Divadle ABC nebo v Divadle Bez zábradlí. V poslední době vynikla ve hře „Je úchvatná“ v Divadle Kalich, v současnosti hraje hraběnku Thunovou v muzikálu „Adéla ještě nevečeřela“ podle stejnojmenného filmu v něm si rovněž zahrála.

Neboť už za studií na DAMU absolvovala své první krůčky před filmovou a televizní kamerou, poprvé se objevila ve studentském filmu „Famu iluze“ z roku1969, v roce 1971 pak následovaly její první filmové role „Tajemství velikého vyprávěče“ (Alexander Dumas), či „Ženy v ofsajdu“. V té době se začala objevovat i na televizních obrazovkách, poprvé v dvoudílné inscenaci „Princ a chuďas“ kde hlavní roli ztvárnil Roman Skamene. V dalších letech pak hrála menší role v řadě filmů a televizních inscenací, přičemž svou fyziognomií věčně usměvavé tváře s velkýma očima byla předurčena k postavám naivních dívek různého charakteru a sociálního postavení. Z poměrně vysokého počtu rolí pro film i televizi vybočuje postava kuchařky Hanky ve slovenském sociálním dramatu „Demokrati“ Rolí Jindry ve filmu „Hořký podzim s vůní manga“z roku 1983 ukončila Konvalinková na deset let spolupráci s filmem, o to více ale byla vytížená v televizi, kde hrála v inscenacích, pohádkách a také seriálech. Po deseti letech se vrátila v 90. letech, nyní již v rolích matek jako například stále oblíbenou pohádkou „Nesmrtelná teta“. A velké příležitosti v té době dostávala také v televizních seriálech jako například „O zvířatech a lidech“ či již legendárním „Bylo nás pět“. Pokud se vracela na stříbrné plátno, bylo to většinou ve filmových pohádkách jako „Lotrando a Zubejda“ nebo „Kouzelný měšec“. Hrála také ve snímcích „Nebát se a nakrást“, „Obsluhoval jsem anglického krále“. Aktivity Nadi Konvalinkové mají širší záběr, již od 80. let se věnuje práci pro děti, natáčela pro ně gramofonové desky, příležitostně také zpívá (sama ovšem o svém pěveckém umění nemá nijak vysoké mínění), v 90. letech několik let moderovala televizní pořad „Kuřátka“ pro nejmenší diváky, občas pracuje také pro dabing. Nyní se jako patronka nadačního fondu „Rozum a cit“ angažuje též v pomoci opuštěným dětem. Své vlastní nepříliš šťastné osudy v dětství zveřejnila v televizním cyklu „Třináctá komnata“ kde popisuje neradostnou stránku svého pobytu v dětském domově. Přes nesnadné životní peripetie je Naďa Konvalinková symbolem optimismu a příznivého náhledu na život.

Tak opět není pochyb, že se nabízí setkání v němž se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavého. A to opět v Divadelním sále brandýského zámku ve čtvrtek 17. února od 19 hodin.

mar